Sara Manfuso ha di recente fatto una confessione inaudita che ha stupito tutti. Ecco cosa ha rivelato.

Dopo Marco Bellavia, anche Sara Manfuso ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori del GF vip decidendo di andarsene volontariamente dal programma. A quanto pare, infatti, la giornalista non di è mai sentita a suo agio all’interno della Casa perché nessuno è stato in grado di capirla veramente. Scuse che però non hanno colpito Signorini, che pur lasciandola andar via le ha detto che avrebbe potuto trovare scuse più plausibili se proprio era intenzionata a prendere le distanze dalla trasmissione.

La Manfuso ha anche asserito che ad averla molto traumatizzata sono state le molestie sessuali che pare aver subito da Giovanni Ciacci, ora anche lui fuori dai giochi dopo l’episodio Bellavia. A quanto pare, Ciacci le avrebbe detto, a mo’ di “scherzo”, “Dai, simuliamo una violenza sessuale”. Parole che l’hanno profondamente ferita e per un motivo particolare mai rivelato prima.

Sara Manfuso, la confessione senza precedenti sconvolge tutti

Sara ha dichiarato di aver subito una violenza sessuale all’età di 17 anni e il trauma non l’ha mai abbandonata. Tanto che le forti parole di Ciacci (che in precedenza si è scagliata contro Pamela Prati) l’hanno profondamente scossa.

La rivelazione ha comprensibilmente sollevato un polverone mediatico, e la Manfuso ha voluto chiarire. “Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali. Ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei“, ha asserito Sara.

E ha continuato: “Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.

Signorini ha reagito in modo molto negativo alle esternazioni della Manfuso, come si legge anche sul profilo ufficiale del Grande Fratello. “Sara ha voluto raccontare il suo punto di vista su uno degli avvenimenti in Casa che più hanno fatto discutere i social… ne scaturisce un botta e risposta con Alfonso: le loro posizioni sono lontanissime“.