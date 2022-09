Pamela Prati è stata attaccata niente meno che da Giovanni Ciacci in persona, il quale l’ha attaccata pesantemente proprio alla vigilia del suo ingresso nella Casa più chiacchierata d’Italia.

Il nuovo volto del Grande Fratello Vip, Pamela Prati è di recente finito al centro di molte discussioni, anche perché sono molte le persone che non gradiscono la sua presenza al noto programma targato Mediaset. A indispettire i fan sono i comportamenti precedentemente messi in atto dalla showgirl, non certo rispettosi dei suoi colleghi e decisamente sopra le righe. Questi atteggiamenti l’hanno portata alla squalifica dal reality qualche anno fa.

Lo stylist Giovanni Ciacci, in particolare, ha voluto esprimere la sua personale opinione sulla conturbante Pamela basandosi sulla famigerata storia di Mark Caltagirone, il fidanzato inesistente inventato di sana pianta dalla showgirl. Insomma, pare che le cose si mettano già male per Pamela ancor prima dell’inizio vero e proprio del reality…

Pamela Prati attaccata da Giovanni Ciacci: cosa ha detto lo stylist

Lunedì 19 settembre si è tenuta la prima puntata del Grande Fratello Vip 2022, condotta come sempre dal magistrale Alfonso Signorini. Tra i concorrenti presentati c’era anche l’arcinota Pamela Prati (autrice di questa confessione a cuore aperto). La showgirl è finita nel mirino dello stylist Giovanni Ciacci a causa dello scandalo di Mark Caltagirone.

Sembra passato pochissimo tempo da quando l’affascinante showgirl raccontava a destra e a manca con dovizia di particolari le sue avventure sentimentali con il suo “fidanzato” Mark. E addirittura arrivata a inventarsi di sana pianta un’intera famiglia con lui (ha spiegato, poi, i motivi delle bugie sulla maternità). “Marito, Figli, le valige, e corri, e li porti a scuola, e mamma fai questo e mamma fai quest’altro. Bellissimo”. Questo aveva raccontato una volta, in modo molto credibile. E poi, all’improvviso, si è aperto il sipario ed è venuta fuori tutta l’incredibile messa in scena.

Di certo una prova di grande fantasia per la Prati, che nessuno ha mai dimenticato. In occasione della sua ricomparsa proprio al GF Vip, Ciacci (con cui ha avuto numerosi scontri in passato) ha voluto dire cosa pensa davvero della showgirl. “Io l’ho subìta una truffa, tutt’ora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato”, ha dichiarato lo stylist. “Ho provato a chiamarla, non mi ha mai risposto, se è stata veramente truffata o raggirata sin dal primo momento che ci darà le prove, sono con lei, perché sto sempre dalle parte delle donne”.

Alfonso Signorini ha poi voluto difendere la nuova concorrente del Grande Fratello Vip, offrendole una nuova opportunità per redimersi. La Prati saprà cogliere l’occasione? Vedremo che succederà tra Ciacci e la Prati all’interno della casa, nel frattempo online si sta già scatenando il putiferio tra chi la sostiene e chi la condanna senza se e senza ma…