La tua passata di pomodoro è terribile? La colpa è di questi errori!

Ci sono degli errori con quando si prepara la passata di pomodoro non si dovrebbero mai fare. Scopri quali sono i più gravi e come evitarli.

La passata di pomodoro è uno dei condimenti più amati e utilizzati, sopratutto da chi ama la pasta. Ovviamente, poterla realizzare in casa è un punto a favore in quanto consente di ottenere un prodotto più sano e genuino. Spesso, però, i risultati sono così terribili da spingere ad acquistare quella già pronta.

La verità è che per quanto si tratti di una preparazione relativamente semplice, la passata di pomodoro nasconde diverse insidie. Tra queste c’è quella di arrivare ad un prodotto troppo acido o che fa i grumi. Per tua fortuna, ti basterà conoscere alcuni degli errori che fanno quasi tutti per accantonare per sempre le passate terribili e arrivare ad un risultato così buono da far invidia a tutti.

Gli errori da non fare mai con la passata di pomodoro

Se anche tu sei tra gli sfortunati che pur amandola non riescono ad ottenere una buona passata di pomodoro, ti farà piacere sapere che abbiamo la soluzione che fa per te. Dietro ogni passata poco gradevole si celano infatti alcuni errori spesso banali e che, di conseguenza, sono davvero semplici da evitare. Tutto sta nel saperli riconoscere e nello scoprire come muoversi per trasformarli negli step giusti.

Dopo aver visto quali sono gli errori più comuni che si compiono con il soffritto ecco, quindi, tutto ciò che non dovrai mai più fare mentre prepari la tua passata di pomodoro.

Usare i primi pomodori che trovi

I pomodori sono frutti (ebbene si, non lo sapevi?), davvero gustosi. Ad ognuno però spetta il giusto ruolo e quando si parla di passata, i migliori sono senza alcun dubbio quelli di San Marzano. Ovviamente non sei costretta ad usare solo questa tipologia. Ciò che conta è non sperare di ottenere un buon risultato usando, ad esempio, dei pomodori da insalata.

Per una buona passata servono pomodori che siano adatti prima tutto ad essere “passati” e quindi trattati in un determinato modo, che non siano troppo aciduli e che abbiano la giusta consistenza.

Lavare grossolanamente i pomodori

Un altro errore comune è quello di trascurare la pulizia dei pomodori. Questi devono essere lavati (e asciugati) per bene e con la massima cura. A maggior ragione se è tua intenzione produrre più passata per conservarla. La pulizia in tal caso è di fondamentale importanza. Lasciare residui di terra renderebbe vana la tua fatica e poco gradevole il risultato finale. Perché rischiare, quindi? Basta qualche minuto da spendere all’inizio per ottenere un prodotto di qualità.

Agire frettolosamente è uno degli errori più comuni che si fanno con la passata di pomodoro

La preparazione della passata di pomodoro è un vero e proprio rituale e come tale necessita dei giusti tempi. Agire di fretta è l’errore più grosso che tu possa fare nonché quello che ti porterà inevitabilmente a risultati poco piacevoli. Prima di metterti in azione, quindi, è importante che tu sia sicura di avere tempo a disposizione e voglia di fare. Pomodori e verdure andranno infatti passati poco alla volta e in modo lento e costante. Mai agire con la fretta perché il risultato sarà quello di una passata granulosa e non liscia e vellutata come quella che compreresti fuori.

Procedere alla cottura senza la giusta cura

Ovviamente, la cottura dei pomodori è una delle fasi più importanti per una buona passata. Questo significa agire con calma, con una fiamma medio alta ma che non sia troppo aggressiva e con una cottura lenta quanto serve. Agendo in questo modo potrai ottenere un profumo ed un sapore che altrimenti non sarebbero mai possibili. Un motivo in più per dedicare a questa fase tutto il tempo che serve.

Non scolare i pomodori

Una volta effettuata la cottura è importantissimo non trascurare alcun passaggio. In genere, in questa precisa fase, uno degli errori più comuni è infatti quello di non scolare per bene i pomodori. Il rischio? Quello di una passata acquosa e che tenderà a separarsi. Meglio, quindi, concentrarsi per bene su questo determinato punto. Solo così potrai contare su un prodotto buono come lo hai sempre sognato.

Ora che conosci gli errori più comuni e che probabilmente hai commesso spesso anche tu, non hai più scuse. Ti basterà infatti evitarli con cura per andare verso una passata di pomodoro tutta da gustare e perfetta per impreziosire sia i tuoi primi piatti che tutti quelli che vorrai rendere più gustosi grazie a questo contorno in grado di fare la differenza in cucina.