Pamela Prati non sta certo vivendo un periodo facile della sua vita. Dopo lo scandalo su Mark Caltagirone, che l’ha rese celebre in tutta Italia ma le ha anche precluso qualsiasi ingaggio televisivo, la showgirl (che molti sospettano abbia fatto ricorso a qualche intervento di chirurgia plastica) ha di nuovo fatto parlare di sé con una serie di dichiarazioni molto commoventi ecco cosa ha detto.

Pamela Prati, la confessione commuove i fan: cosa ha rivelato?

Dopo diversi anni, Pamela Prati è tornata a parlare, in una lunga intervista al Corriere della Sera, della sua fantomatica relazione con Mark Caltagirone, che per molti mesi ha interessato i maggiori giornali di gossip nazionale.

Secondo la Prati, la faccenda ha compromesso in modo rilevante la sua carriera, anche se (a quanto dice) è stata spinta a mentire riguardo alla sua relazione con questo fantomatico personaggio. “Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me”, ha asserito la showgirl. “Non voglio aggiungere nulla: se ne stanno occupando gli avvocati nelle sedi appropriate”. Insomma, la storia che l’ha resa celebre è anche il più grande tormento di Pamela. Che ora, però, si è detta pronta e desiderosa di cominciare una nuova vita. Ma ha comunque voluto lanciar un’accusa pesante ai media.

“Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti”, per lei, invece, sembra non ci siano stati altro che insulti e prese in giro, che hanno affossato la sua autostima oltre che la sua carriera. “Da quando è successo non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta”.