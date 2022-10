La bella Belen Rodriguez ha da poco fatto una rivelazione che ha stupito tutti i suoi fan. E riguarda il suo più grande sogno nel cassetto…

Nel corso degli anni, Belen Rodriguez ha saputo guadagnarsi un posto di rilievo all’interno del mondo dello spettacolo italiano. Dopo un’infanzia di privazioni in Argentina, per Belen l’arrivo in Italia è stata un’occasione per far vedere a tutti di che pasta è fatta. Un’occasione preziosa che ha subito colto al volo.

Nonostante i suoi numerosi successi, Belen non smette di sognare. Sono ancora molte le cose che intende fare dal punto di vista professionale e, in particolare, la showgirl avrebbe un sogno nel cassetto a lungo tenuto nascosto ma al quale terrebbe moltissimo. Ecco di cosa si tratta.

Belen Rodriguez, la rivelazione incredibile: ecco qual è il suo sogno più grande

Il sogno di Belen sarebbe quello di poter recitare in un film del famosissimo regista spagnolo Pedro Almodovar. Un desiderio molto ambizioso che Belen ha ammesso durante una recente intervista al settimanale Gente.

Per la Rodriguez (che ha fatto di recente una confessione inaudita) il mondo della recitazione ha sempre avuto un fascino ineguagliabile e avere anche solo una piccola parte in un film di questo regista che ammira molto la renderebbe molto felice.

Nel corso dell’intervista, Belen (che senza trucco è magnifica) ha anche ammesso di tenere in piedi sempre ben ancorati a terra e di non sentirsi affatto una star. “Non mi sento una star, ma una donna potente. Sono molto determinata e di solito ottengo ciò che voglio, ma non per capriccio, perché mi impegno sempre al massimo. E ho consapevolezza dei miei limiti. So cosa potrei fare e cosa no. Non potrei mai condurre un programma da sola”, ha ammesso la star della tv.

Se dal punto di vita professionale le cose vanno benissimo (a Le Iene ha anche ricevuto il primo incarico come inviata), anche dl punto di vista personale va tutto a gonfie vele. La storia rinata con Stefano De Martino procede senza intoppi e il ballerino ha anche stretto un rapporto bellissimo con la piccola Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Insomma, un periodo molto positivo bel l’avvenente showgirl!