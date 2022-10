Se applichi questo sulla tua pelle non smetterà più di baciarti, sarai irresistibile

By

Se vuoi essere irresistibile potresti applicare questo sulla tua pelle: è un rimedio adatto a tutti i tipi di pelle e a tutte le età.

La cura della pelle è fondamentale sempre, a tutte le età. Sappiamo che ad ogni fascia anagrafica corrispondono trattamenti diversi, ma ce ne sono alcuni che potremmo definire universali.

Alcuni, infatti, sono sempre utili per rendere la nostra pelle compatta, luminosa, tonica, che ci possono aiutare a distendere il viso e a ridurre eventuali imperfezioni.

Sappiamo infatti che vi sono alcune di queste che non sono strettamente legate al tempo che passa. L’esempio lampante è rappresentato dalle rughe di espressione, che possono iniziare ad uscire sul nostro viso a qualunque età, anche a 20 anni.

Esiste però un metodo infallibile per risolvere praticamente (quasi) tutte le problematiche della nostra pelle contemporaneamente.

Cosa devi applicare sulla tua pelle per essere irresistibile sempre? Il cosiddetto Gua Sha. Se non sai cosa sia, niente paura. Ecco tutto ciò che devi sapere al riguardo.

Ecco cosa applicare sulla pelle per essere irresistibile ad ogni età

Applicare sulla tua pelle il Gua Sha significa ritrovarti in pochissimo tempo con un viso disteso, luminoso, tonico.

Hanno provato – ed approvato – questo metodo tantissime celeb di tutto il mondo, non a caso. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il termine letteralmente significa “strofinare” (“Gua”) e “calore” (“Sha”). In sostanza questo trattamento – perché di un trattamento si tratta di fatto – serve per eliminare il calore in eccesso dalla pelle, ritenuto infiammatorio.

Il Gua Sha è una pratica basata sulla medicina tradizionale cinese e serve in sostanza a stimolare la circolazione sanguigna e il sistema linfatico.

Questo a sua volta ci permette di avere un incarnato immediatamente sano e di eliminare i liquidi in eccesso che spesso causano antiestetici inestetismi (primo tra tutti le fastidiosissime borse sotto gli occhi).

Quindi insomma questa tecnica serve per drenare, levigare, ringiovanire. Parliamo comunque di un trattamento antiage, con effetto lifting, ma non solo, perché il suo scopo finale è sempre quello di rendere la nostra pelle compatta. Basti pensare che viene definito da moltissime persone “botox naturale” e già questo ci fa comprendere la sua efficacia.

Il Gua Sha è comunque costituito da pietre (soprattutto giada e quarzo rosa, ma non solo). Queste hanno delle proprietà intrinseche, che combinato con lo sfregamento della pelle, riescono ad avere molteplici effetti positivi sul nostro viso.

Come abbiamo detto, infatti, stimolano la circolazione linfatica e sanguigna a un livello profondo e questo fa sì che in pochissimo tempo possiamo eliminare le rughe di espressione che inevitabilmente escono sul nostro volto (e non è solo una questione di età), possiamo anche ridurre i gonfiori ed eliminare le zone di tensione.

In sostanza il Gua Sha serve per tonificare, illuminare e distendere il viso. E non solo, perché il suo effetto è visibile anche sui muscoli facciali, che saranno immediatamente rassodati e modellati.

C’è da dire anche che volendo è possibile usarlo anche in combinazione con creme, sieri, oli e chi più ne ha più ne metta, perché in ogni caso permette al prodotto che usiamo di penetrare in profondità, quindi ogni trattamento sarà comunque potenziato.

Ma come si usa il Gua Sha? Applicarlo male sul viso significa azzerare – oppure quantomeno ridurre drasticamente – la sua efficacia, quindi dobbiamo stare attentissime a come lo utilizziamo.

Dal momento che questo “attrezzo di beauty” ha il più delle volte una forma di cuore (oppure comunque una forma molto simile a questa), dobbiamo sempre tenere a mente che la parte “rientrante” deve essere posta sulla nostra mandibola, così che i lati possano scorrere facilmente sopra e sotto, “tirando” la zona.

Inoltre devi stare attentissima a mantenere un’angolazione di circa 45 gradi rispetto al viso. Questo è l’unico metodo davvero utile per ottenere l’effetto sperato.

Inoltre, se vuoi che la tua pelle sia sempre giovane e luminosa, dovresti stare attenta anche alla tua alimentazione ed ecco cosa dovresti mangiare.

In ogni caso, con questo metodo infallibile la tua pelle sarà sempre perfetta. Provare per credere.