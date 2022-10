Ecco il vero motivo che ha spinto Natalia Estrada e Paolo Berlusconi a separarsi. Davvero incredibile!

Natalia Estrada e Paolo Berlusconi sono state una delle coppie d’oro degli anni Novanta. I due sono apparsi più volte in pubblico mostrandosi innamoratissimi e molto uniti, tanto che nessuno avrebbe pensato che potessero un giorno dividersi. Nel 2000 però il loro amore è naufragato e solo ora è spuntato fuori il vero motivo della separazione tra i due.

Ma perché solo ora è saltata fuori la verità? Semplice, perché per la prima volta dopo anni Natalia ha acconsentito a rilasciare un’intervista dettagliata sul suo passato in occasione dei suoi 50 anni, e non ha potuto fare a meno di ricordare chi (e che cosa) ha significato molto per lei dura te i suoi indimenticabili anni nel mondo dello spettacolo.

Natalia Estrada, tutto su Paolo Berlusconi: perché si sono lasciati

Il vero motivo alla base dell’addio della Estrada a Berlusconi è stato l’arrivo di un altro uomo, per cui Natalia ha letteralmente perso la testa.

L’uomo in questione è il suo attuale compagno Andrea Mischianti, con il quale ha iniziato a gestire un ranch a Forlì in cui si occupa soprattutto della cura dei suoi cavalli. Sempre con indosso l’immancabile cappello da cowboy che, afferma lei, “è come la corona per il re, se lo tolgo mi sento a disagio”.

Riguardo a Berlusconi, la Estrada ha dichiarato che “Quando si apre una porta, un’altra si sta chiudendo”, ammettendo di essersi gradualmente allontanata dall’uomo d’affari di cui era stata a lungo innamorata. Per poi finire tra le braccia di un altro uomo. Tra i due però c’è ancora un buon rapporto e di tanto in tanto si sentono come buoni amici, come proprio quest’altra famosissima coppia vip.

La Estrada ha inoltre specificato di aver tagliato i ponti con tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo tranne che con Antonella Clerici, che vive non lontana da lei e condivide con l’ex showgirl e attrice l’amore per gli animali. Nostalgia del mondo dello spettacolo? Niente affatto! Natalia ha infatti ammesso di aver trovato se stessa a diretto contatto con la natura e gli animali e tornerebbe in tv solo in caso di un’offerta davvero allettante per lei, come un programma sui cavalli.