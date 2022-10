Queste scarpe invernali da donna sono il trend del momento, indossale così

Le scarpe invernali da donna più trendy del momento sono queste e vanno indossate in determinati look! Se vuoi essere al top questo inverno ecco la guida di stile che fa per te! Scopriamo insieme come indossare le tendenze della prossima stagione!

L’inverno deve ancora arrivare ma le tendenze si sono già pronunciate e per la prossima stagione non devono mancare loro, le scarpe invernali più trendy del momento. Scopriamo in questa guida di stile targata CheDonna quali sono i modelli più di tendenza da avere assolutamente e i modi per abbinarli ed essere sempre al top!

Noi amanti del fashion conosciamo bene quanto le scarpe siano importanti in un look, perché sono proprio queste che conferiscono al nostro total outfit lo stile che vogliamo.

In più, queste hanno il potere di migliorare o peggiorare il look in un batter d’occhio, per questo motivo scegliere la scarpa giusta è una delle cose più importanti nel fashion.

Ad esempio, per l’inverno 2023 quali scarpe dovremo indossare? Quali saranno i modelli di tendenza? E come dobbiamo abbinarli? Se queste sono le domande che vi state ponendo siete sulla guida di stile giusta!

Ecco le scarpe invernali da donna che non dobbiamo farci sfuggire! Per essere al top in ogni situazione!

Ogni anno le tendenze si dividono tra le novità più assolute e le collezioni del passato riformulate sotto una nuova chiave. Quindi noi che siamo delle fashion lovers dovremo mescolare questi due filoni della moda per riuscire a trovare il nostro personale stile ed essere in linea con le tendenze!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo quali sono i modelli di scarpe invernali di tendenza per la prossima stagione:

stivale alto: già dall’anno precedente gli stivali hanno colmato la nostra scarpiera invernale, e la situazione non cambierà per quest’anno. Infatti gli stivali sono senza dubbio le scarpe di maggior tendenza per l’inverno 2022. Da scegliere in pelle o eco pelle, nelle tonalità calde, come il cuoio o il marrone, oppure classico nero. Da scegliere leggermente stondato in punta e con il tacco quadrato e gambale alto fino a sotto il ginocchio!

già dall’anno precedente gli stivali hanno colmato la nostra scarpiera invernale, e la situazione non cambierà per quest’anno. Infatti gli stivali sono senza dubbio le scarpe di maggior tendenza per l’inverno 2022. Da scegliere in pelle o eco pelle, nelle tonalità calde, come il cuoio o il marrone, oppure classico nero. Da scegliere leggermente stondato in punta e con il tacco quadrato e gambale alto fino a sotto il ginocchio! biker o anfibio: per uno stile sportivo e rock’n’roll non possiamo privarci dello stivale anfibio. In linea con le tendenze street-style lo stivale modello anfibio è anche perfetto per le giornate di pioggia invernali. Per essere sempre trendy!

per uno stile sportivo e rock’n’roll non possiamo privarci dello stivale anfibio. In linea con le tendenze street-style lo stivale modello anfibio è anche perfetto per le giornate di pioggia invernali. Per essere sempre trendy! mocassino: la novità in assoluto del 2023 è lui, il mocassino. Da indossare con il calzino bianco a vista, il mocassino si può abbinare con vari stili. Sportivo con t-shirt e jeans, elegante con completo giacca e pantalone. È la scarpa del momento da avere nella scarpiera necessariamente! A proposito, Il vestito midi è il MUST-HAVE dell’autunno 2023. Indossalo in questo modo e colleziona like!

Adesso conosciamo tutti i segreti di stile per essere al top anche in inverno! Non ci resta che realizzare il nostro total look con i consigli di stile di CheDonna e vivere le nostre giornate al meglio!