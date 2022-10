Finora l’hai sempre spremuto male, solo se fai così estrai tutto il succo dal limone! (ed eviti i semi!)

Finora hai sempre spremuto il limone male, ecco il metodo facilissimo e veloce per estrarre tutto il succo ed evitare i semi.

Quante volte vi sarà capitato di dover spremere un limone e di lasciare una buona parte del succo all’interno del frutto perché non riuscite ad estrarne tutto il liquido all’interno? Se non siamo provvisti di uno spremiagrumi, può essere difficile con la sola forza delle mani spremere un limone alla perfezione.

Il succo di limone poi, è uno di quegli elementi a cui difficilmente possiamo rinunciare in cucina. Pensiamo a quante ricette prevedono il succo dell’agrume. Per condire un contorno di verdure, da spremere sulla carne e sul pesce, e per preparare tanti gustosi dolci.

Non solo, esso può essere impiegato nella preparazione di tisane, tè freddi e caldi, camomille, ma anche per preparare delle bevande digestive da assumere dopo un pasto pesante o altrimenti al mattino per depurarsi. Scopriamo allora il trucco per spremere il limone per estrarre tutto il succo ed evitare i semi.

Per un limone spremuto alla perfezione ecco il trucco

Per vivere bene e in salute occorre assumere la giusta quantità di vitamine e altre sostanza nutritive. Tra queste il limone è un toccasana perché ricco di vitamina C fondamentale per prevenire i mali di stagione come i virus influenzali ma anche per contrastare l’invecchiamento cellulare.

Una risorsa davvero preziosa che non dovremmo sprecare. Se il limone è biologico si può anche utilizzare la buccia in ambito culinario, altrimenti ci sono tanti modi per riciclarla e non solo in cucina.

Molto spesso però capita di tagliare un limone a metà e di spremerlo con le mani, con il risultato di far cadere tutti i semi sulla pietanza o nel bicchiere, non considerando che la maggior parte del succo resto praticamente all’interno del frutto.

Insomma un vero e proprio peccato. Eppure con un semplice trucco che ormai impazza su TikTok possiamo spremere il succo di limone facilmente estraendo tutto il succo e al tempo stesso non facendo cadere i semi nel piatto.

Questo semplice espediente consiste nell’avere uno stecchino di legno, quelli per fare gli spiedini. Volendo si può anche utilizzare in acciaio se non si ha quello di legno.

Prendiamo il nostro limone, lo laviamo, quindi lo rotoliamo un po’ sul tavolo in maniera da ammorbidirlo.

A questo punto infiliamo il bastoncino da uno dei due lati dell’agrume. Pratichiamo un piccolo foro aiutandoci con questo strumento, in genere utilizzato per fare gli spiedini, e poi spremiamo il limone facendo uscire il succo da lì.

In questo modo il nostro limone resterà intero, i semi rimarranno all’interno e non dovremo avere la preoccupazione che cadano nel piatto, e in più il succo uscirà fino all’ultima goccia senza schizzare in giro.

Insomma una vera e propria comodità proprio come il trucco che ci permette di sgusciare un uovo sodo in 2 secondi dove ci servirà solo un limone.