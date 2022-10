La gabbietta deodorante cade sempre nel wc? Rimedia così e il bagno profumerà senza otturarsi!

La gabbietta deodorante del wc cade sempre dentro otturandolo? Ecco il sistema alternativo per profumare il bagno.

Le gabbiette deodoranti del wc sono l’incubo degli scarichi. Alzi la mano a chi non è mai capitato di vederle cadere dentro al water. E quando questo si verifica è chiaro che se non ce ne accorgiamo e tiriamo lo sciacquone rischiamo di compromettere lo scarico.

A quel punto la soluzione migliore è quella di chiamare un professionista del settore per risolvere il problema. Spesso una delle cause principali dei bagni otturati sono proprio queste gabbiette o vaschette deodoranti che cascano dentro.

Ecco che allora possiamo ovviare al problema degli scarichi otturati, ma al tempo stesso avere sempre il bagno profumato con questa soluzione, facile, economica ed ecologia, ma soprattutto fai da te. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco come profumare il wc senza la gabbietta deodorante

Uno degli inconvenienti che spesso si verificano con il gabinetto è che questo possa emanare un cattivo odore. Tale circostanza, può verificarsi a causa di diversi fattori. I problemi degli odori sgradevoli possono derivare dalla fosse biologiche o dal sifone, e volendo anche da altri motivi.

Se siamo sicuri di aver lavato e igienizzato bene tutto il bagno e i sanitari il problema può essere causato da altro. Uno degli stratagemmi che molti usano è di gettare nel wc una pastiglia per la lavastoviglie altri mettono addirittura il lievito di birra.

Una cosa è certa, per deodorare il bagno h24 occorre utilizzare un sistema che possa rilasciare un profumo in maniera costante. A questo proposito in tanti utilizzano le classiche gabbiette deodoranti per wc, con l’inconveniente che spesso possono cadere dentro al gabinetto creando non pochi danni allo scarico.

Alcuni optano per degli igienizzanti in gel da applicare dentro al wc che anche qualora si dovessero staccare non causerebbero danno allo scarico perché si sciolgono in acqua.

Ma se non vogliamo adoperare prodotti chimici possiamo scegliere un sistema molto più economico ed ecologico che possiamo realizzare da sole. Quello di cui avremo bisogno in questo caso è il sapone molle potassico e un olio essenziale.

Il sapone molle potassico, generalmente della marca Alga, che si può utilizzare sia per il bucato a mano che in lavatrice. Il suo utilizzo però si applica anche alla pulizia della casa e alla cura delle piante.

Esso è formato da ingredienti biodegradabili tra cui acqua, olio di cocco e glicerina. Si tratta quindi un prodotto che non inquina l’ambiente. Un fattore importante di questi tempi è anche quello di fare scelte ecosostenibili.

Questo tipo di sapone, a differenza di quello di Marsiglia, che rimane duro perché contiene la soda caustica, è molle visto che è fatto con l’idrossido di potassio.

Ecco quindi che può tornare estremamente utile per molti utilizzi visto che potremo plasmarlo come se fosse una pasta modellabile per bambini. Ed è proprio qui che arriva il trucco per utilizzarlo nel wc al posto della gabbietta deodorante.

Stacchiamo un pezzo di sapone molle potassico, mettiamoci sopra qualche goccia di olio essenziale, quindi con le mani formiamo una pallina e poi attacchiamola dentro al wc, nel punto dove avremmo messo la gabbietta deodorante.

In questo modo avremo realizzato un deodorante per il nostro bagno, in particolare per water, pratico, economico ed ecologico.