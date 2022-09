Uova sode perfettamente sgusciate in due secondi, serve solo un limone!

Per ottenere uova sode perfettamente sgusciate in soli 2 secondi ecco il trucco che devi conoscere: basta avere un limone!

Le uova sono un alimento prezioso che dovremmo introdurre nella nostra dieta almeno una o due volte alla settimana, perché ricco di sostanze nutritive importanti, salvo diverse indicazioni del medico.

Esse poi si possono preparare in tantissimi modi diversi e sono così versatili che possono anche essere impiegate come ingredienti all’interno di una ricetta. Altrimenti si possono consumare come secondo piatto.

Pensiamo alle uova sode, che all’estero soprattutto vengono consumate anche per colazione. In Italia, invece, più a pranzo o a cena. Uno degli inconvenienti quando le prepariamo però è che si fatichi a togliere il guscio. Scopriamo come ottenere uova perfettamente sgusciate in 2 secondi.

Il trucco per uova sode sgusciate in 2 secondi

Quando si preparano le uova sode, uno degli inconvenienti che accadono più spesso è non riuscire a sgusciarle non rompendo l’albume, ovvero la parte bianca esterna. Uno dei problemi che si possono infatti verificare è che togliendo il guscio vengano via anche i pezzi della chiara.

Se le uova devono essere servite ad un buffet può rivelarsi un vero problema, e in ogni caso sprecare gran parte dell’albume solo per non essere riusciti a pelarle nella giusta maniera è un vero peccato, anche in termini nutrizionali.

Intanto è bene sapere come preparare le uova sode senza commettere errori fatali che le fanno rompere in cottura.

Poi una volta che abbiamo effettuato tutti i passaggi giusti, e cotto le nostre uova è fondamentale saperle sgusciare nel modo giusto. Molto spesso infatti capita andandole a sgusciare che metà della chiara resti attaccata al guscio.

Esistono diversi trucchi per svolgere al meglio questa operazione. Intanto vi avevamo rivelato un trucco che utilizzano anche gli chef.

Esiste però anche un altro metodo davvero semplice che ci permetterà di effettuare al meglio questa operazione. A tal proposito occorrerà avere un limone. Vediamo allora come procedere.

Basterà tagliare qualche fetta di limone e aggiungerle nella pentola mentre le uova bollono. Altrimenti si potrà aggiungere un po’ di succo di limone nell’acqua delle uova. Abbassiamo a questo punto la fiamma e facciamo andare ancora per il tempo di cottura che resta.

Per ottenere una cottura ottimale delle uova dovranno bollire all’incirca per 8 minuti dall’inizio dell’ebollizione.

Grazie all’acidità del succo di limone il guscio verrà via alla perfezione e in 2 secondi riusciremo a sgusciare il nostro uovo sodo in modo perfetto.

Non solo, grazie al limone anche l’uovo assumerà un sapore più gradevole, con una nota acidula ma al tempo stesso profumata. Non resta allora che provare questo trucco davvero utilissimo.