Alena Seredova ha finalmente parlato apertamente della sua relazione con Gigi Buffon, terminata diversi anni fa. Ecco cosa ha rivelato.

Un amore molto forte e duraturo quello che c’è stato tra l’ex calciatore Gigi Buffon e Alena Seredova. I due sono stati legati dal 2005 al 2014, e hanno avuto due figli nati nel 2007 e nel 2009. Poi, pero, qualcosa di è rotto tra di loro e i due hanno finito per divorziare.

La fine del matrimonio è stato causato dal tradimento di Buffon con la giornalista Ilaria D’Amico. Al tempo per Alena fu un duro colpo, anche perché venne a saperlo direttamente dalla radio. “Le corna? L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente” ha raccontato la Seredova. Dopo anni di silenzio, Alena ha rivelato dettagli interessanti sul suo rapporto attuale con il suo ex e padre dei suoi figli.

Alena Seredova, la rivelazione su Buffon sorprende tutti

A distanza di molti anni dalla fine del loro matrimonio, la Seredova ha aggiunto dettagli sul suo attuale rapporto con Buffon in una intervista a Verissimo da Silvia Toffanin.

Alla domanda della Toffanin (che si è più volte emozionata nel corso della trasmissione) se la sua fosse una famiglia allargata (la Seredova ha infatti costruito una nuova famiglia con Alessandro nasi e ha avuto un’altra figlia), Alena ha risposto con grande sicurezza di no. “Io posso parlare solo per una famiglia perché io ne frequento solo una”, ha dichiarato la showgirl e modella.

Tra lei e Gigi Buffon (in passato beccato a scambiarsi effusioni con la D’Amico), non c’è astio, ma un rapporto civile, mantenuto anche per il benestare dei figli. Alena ha anche ammesso di non aver fatto scenate dopo aver saputo del tradimento dell’ex marito. Questo sempre per non sconvolgere la vita dei figli.

Per la Seredova, infatti, tutto ciò che conta sono i suoi tre figli: “Ho tre figli ma i due grandi anche se sono adolescenti sono bravi a scuola e a casa e io sono felice. Dietro c’è tantissimo tempo dedicato solo a loro. Raramente capita che mi vedi in giro e se mi vedi io sono con loro, tutto il tempo con loro”. Insomma, una vera mamma modello!