Silvia Toffanin, crollo in diretta: lacrime e commozione per la conduttrice

Crollo in diretta di Silvia Toffanin: la conduttrice non trattiene le lacrime di fronte alle parole del suo ospite e reagisce così.

Non c’è dolore più grande per un genitore della morte del proprio figlio. Nel corso della puntata di Verissimo del 21 maggio, Domenico Merlo, il padre di Michele, ha ricordato l’ex allievo di Amici, scomparso il 6 giugno 2021 a seguito di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante.

Dopo aver visto la clip commemorativa di Michele Merlo, Silvia Toffanin non ha retto ed è crollata lasciandosi andare alle lacrime. Un momento che ha colpito profondamente il pubblico di Verissimo che, sui social, ha espresso solidarietà nei confronti dei genitori di Michele.

Silvia Toffanin crolla ricordando Michele Merlo

Il dolore per la morte di Michele Merlo aumenta ogni giorno di più nel cuore dei genitori. Ai microfoni di Verissimo, il signor Domenico Merlo ha parlato del grande dolore con cui convive insieme alla moglie Katia e ha ricordato quei terribili momenti vissuti prima di dire addio per sempre al figlio.

Nel corso dell’intervista, la Toffanin ha letto, con la voce rotta dalle lacrime, una lettera che Michele aveva scritto il per il compleanno del padre.

“Non sono mai stato un grande parlone, le parole le uso per poche necessità. Ci siamo sempre capiti, rimproverati. Da te ho preso il bene e il male e sono contento così. Grazie per essere una freccia quando i giganti si fanno più giganti. Grazie per aver compreso le mie sofferenze, condividendole con me. Proteggi sempre il tuo ragazzo, buon compleanno papà“, sono le parole che Michele aveva scritto per il papà.

Un momento toccante durante il quale la conduttrice è crollata così come ha fatto dopo aver visto l’immagine del cantante con la scritta “In memoria di Michele Merlo”.

Un’intervista che ha colpito profondamente il pubblico di Verissimo che, sotto un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma, ha lasciato una marea di commenti.

“Un pugno al cuore, grande tristezza”, ha scritto una signora. “Per sempre un pezzo di cuore“, ha aggiunto una ragazza. E ancora: “Da mamma, da genitore ti capisco e ti sono vicino nel vostro dolore, sto piangendo col cuore spezzato, un abbraccio forte forte a mamma Katia e papà Domenico”, “Impossibile dimenticare Michele”.