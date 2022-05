Biscotti con nocciole e cioccolato, colazione e merenda sono un’altra cosa

Rustici e profumatissimi, questi biscotti con nocciole e cioccolato sono buoni per l’inzuppo ma non solo. Una ricetta facile facile

Ci sono ricette stagionali e altre che vanno bene tutto l’anno. Come questi biscotti con nocciole e cioccolato che possiamo preparare in estate e in inverno, quando fa caldo e quando abbiamo bisogno di calore interiore

Biscotti golosissimi, croccantini fuori ma che rimangono morbidi dentro. Per questo dobbiamo fare attenzione ai tempi in forno perché hanno bisogno di cuocere ma non di dorarsi. Questi biscotti da inzuppo non prevedono l’utilizzo del burro e per questo il risultato finale è anche più leggero e digeribile.

Biscotti con nocciole e cioccolato da inzuppare, la ricetta completa

Se vogliamo un risultato finale più rustico, al posto della farina di nocciole possiamo utilizzare delle nocciole tostate e passate in un cutter per tritarle molto finemente.

Ingredienti:

350 g di farina di semola

75 g di farina di nocciole

2 uova intere

80 ml di olio di semi

150 g di zucchero semolato

50 ml di latte tiepido

100 g di gocce di cioccolato

10 g di lievito per dolci

scorza grattugiata di 1 limone

1 stecca di vaniglia

Preparazione:

Prendiamo una ciotola e sbattiamo con le fruste elettriche le due uova intere insieme allo zucchero, alla scorza di un limone non trattato e ai semini di una stecca di vaniglia (in alternativa possiamo usare dell‘aroma vaniglia.

Quando i primi ingredienti sono ben amalgamati, allora è il momento di aggiungere l’olio di semi e il latte tenuto a temperatura ambiente. Continuiamo a mescolare con le fruste e poi aggiungiamo anche la farina di semola e la farina di nocciole setacciate insieme. Infine il lievito per dolci e impastiamo tutto fino ad ottenere un panetto di frolla molto morbido.

Solo a quel punto incorporiamo le gocce di cioccolato fondente.

Poi dobbiamo avvolgere la base dei nostro biscotti con della pellicola e lasciamo riposare a temperatura ambiente per 40 minuti. Passato questo tempo, basterà formare dei bastoncini spessi circa 2 centimetri e da questi ricaviamo una serie di cilindri lunghi 6-7 centimetri.

Appiattiamoli e poi piazziamo i biscotti con nocciole e cioccolato e su una placca già rivestita di carta forno. Inforniamo nel forno precedentemente preriscaldato a 180° per circa 20 minuti, o comunque fino a quando diventeranno dorati.

Dopo averli sfornati, lasciamoli intiepidire e saranno pronti da sgranocchiare o da inzuppare.