Jessica Selassiè, frecciatina agli haters e spunta anche quel commento!

Jessica Selassiè non le manda di certo a dire! La vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha lanciato una frecciatina agli haters e tra tanti commenti è spuntato proprio quello di Lei. Lo avreste mai detto?

Jessica Selassié sta vivendo un vero e proprio d’oro dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip dove il pubblico del piccolo schermo degli italiani ha scelto di eleggerla come propria vincitrice.

Nonostante ciò non è tutto rose e fiori in quanto non mancano i commenti negativi. Alcuni si limitano a smontare il suo personaggio, mentre altri sono dei veri e propri haters che vanno ben oltre il semplice bocciare un personaggio che non si apprezza.

Per questo motivo nelle scorse ore Jessica Selassié ha lanciato una frecciata agli haters. Il suo gesto non è affatto sfuggito agli attenti utenti della rete, ma tra i tanti commenti dei fan non è sfuggito quello fatto da una persona speciale che non ha potuto fare meno di dire la sua dopo la sfogo della Princess più famosa dei social. Voi l’avreste mai detto che loro due sono grandi amiche?

Jessica Selassié, il commento non sfugge: Lei in arrivo in suo supporto!

Jessica Selassié, dopo aver terminato la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia del GF Vip, è stata oggetto di numerose criticate ma solitamente aveva preferito farsele scivolare addosso, ma nelle scorse ore però ha voluto osare un po’ di più rispetto al solito ed ha deciso di lanciare una frecciata agli haters utilizzando il suo canale Instagram affinché il messaggio potesse arrivare forte e chiaro ai propri destinatari.

Il suo messaggio però si è fatto notare non solo dai suoi fedeli sostenitori ma anche dai suoi colleghi. In particolar modo da una delle beniamina della rete, ma che cosa ha catturato precisamente la sua attenzione? Scopriamolo insieme.

“Non piangere, a nessuno importa“ ha esordito Jessica Selassié su Instagram, quasi come se in un certo senso volesse rivolgersi più a se stessa che al suo interlocutore. “Inizia a sorridere e tutti quanti inizieranno ad essere gelosi!” ha poi concluso, stuzzicando gli odiatori del web che nei suoi confronti non si sono di certo risparmiati e probabilmente non lo faranno nemmeno in futuro.

“Ben detto!” ha replicato la beniamina della rete. “You shine, baby!” ha poi concluso, sottolineando quanto lei riesca a brillare di luce propria, ma chi le ha scritto queste parole? A scriverle è stata Giulia Salemi, che di recente si è fatta notare anche per un make up da paura sui social, che ha provato anche lei, per ben due volte, l’esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Giulia Salemi ha mostrato tutto il suo supporto a Jessica Selassié e gli utenti della rete hanno apprezzato che due giovani donne forti si sostengono a vicenda in un mondo che invece di premiare la propria unicità non fa che metterci uno contro l’altro.