Serena Rossi, solo un accappatoio bianco addosso: un sogno

Serena Rossi, mai vista così bella: super sensuale con un accappatoio bianco, l’attrice manda letteralmente in tilt il web.

Sempre bellissima, elegante e raffinata, Serena Rossi ha deciso di stupire il pubblico mostrandosi in modo inedito. Protagonista del mondo dello spettacolo da anni, dopo aver cominciato a muovere i primi passi nella soap opera “Un posto al sole”, è diventata una delle attrici più amate dal pubblico e più apprezzate dal pubblico.

Talentuosa, protagonista del cinema e della televisione italiana, con una voce splendida che le ha permesso anche di interpretare Mia Martini, Serena è davvero una delle artiste più amate. Sui social si mostra sempre in modo elegante e raffinata sia da sola che con il compagno Andrea Devenuto. In una delle ultime foto condivise sui social ha regalato ai fan una foto inedita di sè che è stata particolarmente apprezzata dal pubblico.

Serena Rossi splendida: la foto che conquista tutti

Serena Rossi ha deciso di mostrare ai fan un suo segreto di bellezza condividendo su Instagram una foto in cui si mostra più bella che mai. Sempre con la pelle perfetta e luminosa, la Rossi ha svelato ai fan uno dei prodotti che usa per la pulizia della pelle. La bellezza che Serena sfoggia nella foto ha conquistato tutti i suoi fan.

Sono davvero tanti, infatti, i complimenti degli utenti. “Meravigliosa”, “Sei solare”, “Ma la bellezza?, “Sei un vero e proprio capolavoro!!”, “Bellissima”, sono alcuni dei commenti scritti sotto la foto che vedete qui in basso.

Serena, inoltre, è tornata in tv con la nuova stagione di Mina Settembre e i fan hanno confermato tutto l’affetto che prova nei suoi confronti regalandole ascolti importanti. Anche nella seconda stagione di Mina Settembre, la Rossi è tornata a lavorare anche con il compagno Davide Devenuto.

A tal proposito, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha dichiarato: «Siamo molto buffi. Per fare i professionali ci sforziamo per ignorarci. Fingiamo di conoscerci poco ma un abbraccio o un bacetto poi ci scappa».

Nonostante il successo, Serena e il compagno Davide vivono la loro vita in modo assolutamente normale e tranquillo:

«Davide ed io viviamo tutto in maniera normale, in casa non ne parliamo molto, non ingigantiamo le situazioni. Quindi anche per lui è normale. Magari gli capita di vedermi durante un tg o mentre va in onda una pubblicità. Una sera mi ha chiesto: “Mamma ma chi è Mina Settembre? È una persona buona?”. E gli ho spiegato che ero sempre io, che il mio lavoro è fare l’attrice, interpretare altri personaggi come quando lui gioca e fa finta di essere un dinosauro o un astronauta. Ormai si è abituato e credo gli faccia anche piacere».