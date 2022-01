Serena Rossi: da Un posto al sole alla finta proposta di matrimonio

Serena Rossi è una delle attrici più amate di sempre, ma credi davvero di sapere tutto quanto sul suo conto? Ecco 5 cose che forse non conosci su di lei.

Serena Rossi non ha di certo bisogno di presentazioni. In quanto è una delle attrici, ma anche conduttrici, più amate dal pubblico del piccolo e grande schermo.

Serena si è sempre concessa ai suoi fedeli sostenitori e per questo motivo i telespettatori sono convinti di conoscere ogni cosa sul suo conto, ma è davvero così? Abbiamo deciso di mettervi alla prova e di selezionare ben 5 curiosità su Serena Rossi di cui probabilmente non siete a conoscenza. Aneddoti e fatti che riguardano non solo la sua vita professionale, ma anche quella privata di cui spesso ha condiviso qualche piccola chicca durante le varie interviste rilasciate durante il corso di questi anni di straordinaria carriera.

5 curiosità su Serena Rossi di cui forse non sei a conoscenza

Serena Rossi è una delle attrici più amate del piccolo e grande schermo, ma sapete che il suo esordio in tv è avvenuto in una delle soap opera più amate e seguite di sempre? La bella attrice partenopea ha esordito con il personaggio di Carmen in Un posto al sole. Questo personaggio le ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico e con lei ha condivide la passione per la musica, incidendo anche un album con i brani presentanti durante la sua permanenza nella soap.

Proprio su quel set, Serena ha trovato l’amore incontrando Davide Devenuto, che interpretava il ruolo di Andrea. Sapete, tra l’altro, che da una sua battuta si è creato un vero e proprio gossip? L’attore era in collegamento con Serena da Mara Venier a Domenica In e ironicamente le aveva detto che l’avrebbe sposata. I due hanno dovuto smentire la notizia perché c’era già di chi diceva di conoscere la data delle nozze.

A proposito delle nozze, i due non sono ancora sposati e lui ha ammesso che opterebbe per una cerimonia semplice senza nessuno mentre lei vorrebbe una cerimonia in stile Il Boss delle cerimonie. Insomma, due stili completamente differenti che difficilmente si riescono ad unire in un giusto mix.

Serena, oltre ad amare l’arte, è una buona forchetta ma non solo. Tant’è tra i suoi habby e passioni c’è quello della cucina. L’ultima curiosità, invece, riguarda la sfera professionale della sua vita. Sapete infatti che Serena ha donato la voce ad una delle principesse Disney più amate di sempre? Serena Rossi doppia Anna in Frozen e, piccola curiosità bonus, il ruolo della sorella Elsa è stato affidato a Serena Autieri.

Le due hanno molte cose in comune: sono napoletane ed hanno esordito proprio ad Un posto al sole.