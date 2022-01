Addobbo tavola Befana 2022: alcune idee simpatiche da copiare

Addobbo tavola Befana 2022: idee originali da copiare, per fare bella figura con gli ospiti. Dal riciclo al fai da te c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Prendi subito qualche spunto!

Archiviati Natale e Capodanno si attende ora l’Epifania. Proprio come le festività precedenti sarà in tono minore, nel senso che a causa di divieti e restrizioni dovuti alla pandemia di Covid-19, si festeggerà a casa tra pochi intimi. D’altra parte, eventi e feste di piazza sono stati annullati.

Il clima sarà diverso, con tanti pensieri che ci frullano in testa per un futuro che sembra incerto ma, questo, non deve farci rinunciare a creare belle ambientazioni in casa. Anche perché, soprattutto i più piccoli, aspettano la Befana con gioia.

Organizzare un pranzo con parenti e amici è il modo migliore per distendere gli animi. Puntiamo a fare bella figura con gli ospiti, preparando una tavola originale per il 6 gennaio. Come spesso diciamo, anche l’occhio vuole la sua parte; quindi, la scelta degli addobbi è fondamentale.

La tendenza del momento è l’homemade. Si cerca di risparmiare, complice anche la crisi economica, ricorrendo al riciclo e al fai da te. In questo articolo, vogliamo proporti idee simpatiche per l’addobbo tavola della Befana 2022. Magari trovi qualche spunto che ti piace!

Addobbo tavola Befana 2022: belle creazioni low cost!

Hai in mente di organizzare un bel pranzo tra parenti e amici per il 6 gennaio 2022? Se la risposta è sì ma non sai come addobbare la tavola della Befana, allora stai leggendo l’articolo giusto. Ti aiutiamo noi ad organizzarla! Vedrai, sarà bellissima e farai un figurone con i tuoi ospiti!

Inutile dire che, nei negozi specializzati, potresti trovare tanti addobbi. Ma, se vuoi risparmiare, puoi puntare su creazioni originali fai da te. Un’ottima idea è quella di ricorrere al riciclo, perché quasi tutte abbiamo in casa dei materiali che possono avere una seconda vita.

Puoi riutilizzare sacchetti in tela di juta, uno spezzone di pannolenci o di altro tessuto, nastrini di bomboniere e molto altro ancora. Di seguito ti diciamo cosa non può mancare per addobbare la tavola dell’Epifania.

Tovaglia – Quest’anno va per la maggiore la fantasia scozzese, che poi è una sorta di evergreen! Se ne hai una a tema natalizio, puoi tranquillamente utilizzarla per il pranzo dell’Epifania!

– L’Epifania tutte le feste porta via! Ma, comunque, puoi ancora utilizzare qualche addobbo di Natale per la tavola della Befana. Siamo nella stagione fredda, quindi puoi fare un’addobbo a tema di bosco innevato, con pupazzi di neve, renne, elfi e, ovviamente, l’immancabile Befana. Disegna i personaggi su un cartoncino, da ritagliare e colorare. Dietro ognuno di essi incolla uno spiedino in legno da fissare poi su una base, sempre creata da te con materiali di riciclo. Realizzati così, potrai disporli in vari punti della tavola; Segnaposti – Non possono mancare sulla tavola della Befana. Anche in questo caso, dai sfogo alla tua creatività! Un’idea simpatica è quella di disegnare tanti visi di Befana, un po’ diversi tra loro, e associare ad ognuno di essi un cartoncino con il nome dell’ospite. In questo modo potrai organizzare le sedute come meglio credi e, i tuoi invitati, sapranno esattamente dove accomodarsi;

Non possono mancare sulla tavola della Befana. Anche in questo caso, dai sfogo alla tua creatività! Un’idea simpatica è quella di disegnare tanti visi di Befana, un po’ diversi tra loro, e associare ad ognuno di essi un cartoncino con il nome dell’ospite. In questo modo potrai organizzare le sedute come meglio credi e, i tuoi invitati, sapranno esattamente dove accomodarsi; Lanterne – Sono un must have per la tavola dell’Epifania. Puoi crearle riciclando dei barattoli di vetro, tutti uguali per grandezza e dimensione. All’interno metti delle candele rosse e qualche pigna, per rievocare un’atmosfera invernale.

Quando si parla di addobbi e allestimenti, la fantasia gioca un ruolo chiave! Quella dei bambini, poi, non conosce limiti. Se hai figli piccoli, fatti aiutare da loro ad abbellire la tavola della Befana. Sicuramente saranno felici di essere coinvolti.

Oltre agli spunti che ti abbiamo dato sopra, consulta anche la gallery in basso. Chissà, magari trovi l’ispirazione giusta.