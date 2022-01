Il trucco occhi di Adriana Volpe che dobbiamo proprio imparare nel 2022!

Il trucco occhi di Adriana Volpe non è mai particolarmente vistoso: ma ci siamo innamorate del suo make up e vogliamo trasformarlo in un must assoluto del 2022.

Giornalista, conduttrice, impegnata come opinionista nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello VIP: Adriana Volpe è uno dei personaggi più amati dell’anno. E il suo make up? Sempre bello e raffinato come lei!

Nel corso della sua carriera Adriana Volpe non ha mai puntato su look eccessivi, né dal punto di vista dell’abbigliamento né dal punto di vista del make up.

Per questo motivo il suo make up è uno dei più portabili in assoluto, perfetto per qualsiasi occasione e soprattutto in grado di adattarsi a ogni occasione.

Tra tutti quelli che la conduttrice ha sfoggiato durante le settimane del Grande Fratello VIP abbiamo scelto un trucco che merita di essere eletto a trucco top del 2022. Semplicissimo, di grandissimo effetto, che sta bene a tutte e che soprattutto punta tutto sulla profondità dello sguardo. Considerando che non sappiamo ancora per quanto tempo dovremo continuare a portare le mascherine, puntare tutto sul trucco occhi è una scelta molto saggia!

Il trucco occhi di Adriana Volpe per un 2022 sempre al top!

Questo make up, semplicissimo, si basa sul sottolineare la rima superiore delle ciglia, in maniera che lo sguardo appaia più profondo e magnetico anche senza l’applicazione di colori particolarmente intensi.

Base Trucco

Per realizzare questo make up si punta su una base trucco molto luminosa, da realizzare solo ed esclusivamente con prodotti molto fluidi e nutrienti. Assolutamente banditi i prodotti in polvere come il fondotinta minerale perché tendono a seccare la pelle e in inverno l’epidermide perde già parte della sua idratazione.

Per realizzare una base trucco perfetta il segreto è correggere le discromie e le ombre del viso. Per questo make up consigliamo di lavorare molto bene sulla correzione delle occhiaie.

Innanzitutto sarà fondamentale idratare il contorno occhi prima della realizzazione della base trucco, preferibilmente con una crema specifica. Se gli occhi sono segnati da piccole rughe d’espressione e cedimenti della pelle è consigliabile ricorrere al primer occhi per appianarle.

Per quanto riguarda invece il correttore per le occhiaie, il consiglio è quello di utilizzare un correttore molto coprente color pesca. Si tratta del colore più adatto a neutralizzare le ombre brune e bluastre che si formano intorno agli occhi.

Solo dopo aver fatto asciugare il correttore si potrà applicare una piccola quantità di fondotinta leggermente più chiaro nella parte centrale del viso, per illuminarlo.

Per quanto riguarda il contouring, meglio realizzarlo in modo molto leggero, così da evitare di appesantire e di invecchiare il viso. Al contrario, per dare al viso un colorito naturale e sano, facendolo anche apparire più giovane, l’ideale è applicare il blush a pommette!

Trucco occhi e ciglia finte

Questo trucco occhi di Adriana Volpe, come abbiamo detto si basa tutto sulla realizzazione di un make up che mette in risalto lo sguardo.

L’ideale è creare un cut crease con colori neutri, non troppo distanti da quello naturale dell’epidermide. Il cut crease permette infatti di illuminare la parte centrale della palpebra facendo apparire gli occhi più grandi.

A questo punto si dovrà realizzare una linea di eyeliner nero lungo la palpebra superiore, lasciando non truccata quella inferiore. La strategia migliore consiste nell’adattare lo spessore della linea all’altezza della palpebra.

Uno degli errori che si commette più spesso utilizzando l’eyeliner, infatti, è realizzare linee troppo spesse che occupano una percentuale troppo grande della palpebra e appesantiscono l’occhio anziché migliorarne l’aspetto.

A questo punto, il tocco finale: le ciglia! Per questo make up occhi Adriana Volpe ha scelto ciglia finte lunghissime e molto curve, in grado di “aprire” l’occhio in maniera eccezionale.

Nello specifico si tratta di ciglia finte della stessa lunghezza su tutta la curva, che quindi si aprono come un ventaglio. L’importante è scegliere ciglia non troppo fitte, al fine di non sovrapporre due strati di nero troppo intenso lungo la linea della palpebra. Con ciglia troppo lunghe e troppo fitte, infatti, gli occhi si ritroverebbero ad avere un’espressione “addormentata”. Non vogliamo certo dare l’idea di non aver riposato abbastanza, no?!

Trucco Labbra

Per quanto riguarda il trucco labbra la regola è solo una: labbra nude o rosa! Ricordiamo sempre che il focus di questo make up è tutto sugli occhi, quindi truccare le labbra con un colore troppo intenso distrarrebbe l’attenzione dell’osservatore dalla parte superiore del make up.

Se abbiamo realizzato una base trucco molto luminosa e vogliamo sottolineare l’aspetto giovane e fresco del viso il consiglio è di utilizzare un gloss o un lip balm, così da migliorare l’aspetto generale delle labbra e dare l’impressione che siano di dimensioni maggiori!