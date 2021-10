E’ stata una stella di Un posto al sole: oggi la sua vita è così!

By

Ad Un posto al sole era uno dei personaggi più amati di sempre, ma oggi che fine ha fatto dopo quell’esperienza di grande successo?

Un posto al sole è la soap opera più amata e famosa del bel paese. Non è difficile capirne il motivo, visto che il cast è composto da attori dotati di un grosso talento e che gli autori portano in scena non solo drammi e passioni, ma anche temi sociali riscontrabili nella vita di tutti i giorni.

Tanti sono i personaggi e gli attori che il pubblico ha avuto modo di poter ammirare. Alcuni sono purtroppo spariti dal piccolo schermo, mentre altri sono diventati dei veri e propri colossi. Basti anche soltanto pensare a Serena Rossi, che ha debuttato con il personaggio di Carmen per poi diventare una delle presentatrici e attrici più amate. Oltre a lei, uno dei personaggi simbolo della soap opera partenopea è senza dubbio Anna Boschi, la sorella di Francesco, nonché la prima proprietaria della famosa La Terrazza, prima che questa fosse affidata alle sapienti mani di Giulia Poggi.

Il personaggio di Anna era interpretato da Samuela Sardo, che da quando ha lasciato la soap ha preso parte a numerosi progetti per poi sparire un po’ dal piccolo schermo. Per questo motivo i telespettatori si chiedono: che fine ha fatto Anna di Un posto al sole? Ecco la nuova vita della sua interprete Samuela Sardo.

Che fine ha fatto Samuela Sardo dopo Un posto al sole

Samuela Sardo, prima di entrare a far parte della fiction partenopea per qualche anno, tornando anche per un periodo dopo il suo lungo addio, aveva già lavorato a numerosi progetti sul piccolo schermo. Progetti che ha portato avanti anche dopo l’addio al personaggio di Anna Boschi. Personaggio che le ha permesso di entrare nelle grazie del pubblico partenopeo.

Basti pensare che ha preso parte a fiction di grande successo come ad esempio Incantesimo e Orgoglio, prodotti targati Rai. Ma dopo un periodo di intensa attività ha scelto di prendersi una pausa dalla tv e dalla recitazione.

Samuela Sardo dopo Un posto al sole ha scelto di prendersi una piccola pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia, a cui è particolarmente legata.

Nel 2018, però, due anni prima che le nostre vite fossero sconvolte per sempre, ha girato tutto il bel bel paese perché ha preso parte ad uno spettacolo teatrale di enorme successo, Belle Ripiene, diretto da suo marito, che la vede collaborare con attrici dal calibro di Tosca D’Aquino e Roberta Lanfranchi.