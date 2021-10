La dieta di Jennifer Aniston: ecco cosa mangia per mantenersi così a 52 anni

Jennifer Aniston fa dietro front e ricomincia ad introdurre carboidrati nella dieta: ecco cosa mangia a 52 l’attrice per mantenersi così in forma.

Attrice di innumerevoli film Jennifer Aniston ha bisogno di poche presentazioni. In tanti la conoscono per essere stata anche moglie di Brad Pitt. Ma al di là delle sue relazioni, l’Aniston è conosciuta per il suo ruolo di Rachel Green nella serie tv Friends.

Grazie a quel personaggio la Aniston è stata riconosciuta come uno dei 100 più grandi personaggi femminili televisivi negli Stati Uniti. Ed in effetti quel ruolo le valse un premio Emmy, un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award.

Figlia d’arte, il padre di origini greche era a sua volta un attore e la madre di origini italiane, irlandesi e scozzesi anch’essa attrice e modella. Probabilmente dunque la genetica della Aniston non mente. Ma come fa a 52 ad essere ancora così in forma? Scopriamo la sua dieta e quale sport pratica.

Ecco la dieta di Jennifer Aniston per essere così in forma a 52 anni

Se fino a qualche anno fa Jennifer Aniston dichiarava di seguire una dieta low carb e un regime iper proteico oggi a 52 anni l’attrice fa dietro front, raccontando di aver cominciato a reintrodurre anche i carboidrati nella sua dieta.

Se si consumano con moderazione e si pratica attività fisica si può comunque essere in forma senza per forza rinunciare a qualche sfizio. A raccontarlo è stata la stessa Aniston in un’intervista a People Magazine dove spiega di aver ricominciato a mangiare di tanto in tanto anche pasta, panini e carboidrati in generale, come riporta il sito Io Donna.

E se fino a qualche anno fa era nota per le sue diete prive di carboidrati ma iperproteiche oggi la star di Friends è tornata a consumare anche i prodotti a base di farina e di zuccheri complessi senza troppi sensi di colpa.

Mangiando questi prodotti a piccole dosi e praticando il digiuno intermittente si tiene comunque in forma. Tra le curiosità della star di Hollywood inoltre, c’è che non fa colazione ma prende solo caffè e collagene. Qui trovi i cibi che lo contengono.

Non solo, nella prima parte della giornata la Aniston non consuma cibi solidi riuscendo a resistere senza cibo per 16 ore. Poi mangia nell’arco delle altre 8 ore a disposizione. Considerando che in quelle 16 ore sono comprese anche quelle di sonno non è poi un così grande sforzo, visto che le basta aspettare per mangiare fino alle 10 del mattino circa.

In ogni caso è bene non emulare i personaggi noti ma di affidarsi sempre al parere di un medico prima di intraprendere qualsiasi regime dietetico.

Ma cosa mangia nello specifico l’attrice hollywoodiana? A parte qualche piccola porzione di pane o pasta, la sua giornata parte con un centrifugato di sedano e verdure verdi. Quindi introduce proteine leggere come avocado, olio di cocco e salmone.

A consigliarla poi c’è anche il suo personal trainer Leyon Azubuike con cui pratica boxe, cardio ed esercizi con gli elastici. Non è un segreto che la Aniston si alleni in palestra tutti i giorni. Del resto il suo fisico così scolpito e tonico ne è la riprova.

E dopo aver esagerato con alcuni allenamenti particolarmente pesanti ora la Aniston ha riscoperto anche il pilates una ginnastica più dolce ma allo stesso tempo molto efficace. E i risultati si vedono.