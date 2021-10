I cibi ricchi di collagene per una pelle luminosa, elastica e senza rughe

Il collagene è una sostanza che serve a mantenere la pelle luminosa, elastica e senza rughe: ecco i cibi dove puoi trovarlo.

Il collagene è una proteina prodotta naturalmente dal corpo umano ed è l’elemento strutturale di pelle, ossa, denti, membrane, cornee, vasi sanguigni e tendini. A generarla sono i fibroblasti, delle cellule del tessuto connettivo.

Ma man mano che passano gli anni, la produzione di collagene tende a ridursi drasticamente. Si inizia intorno ai 25 anni a produrlo in misura inferiore per arrivare poi ai primi segni visibili e quindi con la manifestazione delle prime rughe, intorno ai 35 anni.

Quando diminuisce il collagene anche la pelle diventa meno forte e quindi anche la cute si fa meno elastica, apparendo molto più sottile, questo lo si può notare ad esempio anche nei capelli, che appaiono molto meno lucenti e meno forti di prima. Esistono però alcuni cibi che aiutano a produrre collagene. Scopriamo quali sono.

Ecco i cibi che aiutano a produrre il collagene

Con il passare del tempo anche la produzione di collagene tende fisiologicamente a diminuire, questo provoca una minore elasticità della pelle con un conseguente aumento delle rughe.

Per ovviare a tale inconveniente possiamo partire dalla tavola, infatti, esistono dei cibi che possono aiutare la pelle a mantenersi elastica e luminosa e sono tutti quegli alimenti che contengono antiossidanti, acidi grassi come gli omega 3 e sali minerali.

Naturalmente i miracoli non esistono e ad una dieta a base di cibi al collagene dovremo unire anche alcune buone abitudini come non fumare, non esporsi eccessivamente al sole senza protezioni e nelle ore più calde, e non consumare cibi spazzatura.

Ma al di là di questo esistono anche alcuni fattori che purtroppo non dipendono direttamente dalla nostra volontà come lo stress, il calo ormonale in menopausa, o l’assunzione di farmaci che inibiscono l’assorbimento di vitamine e sali minerali.

Non dimentichiamo poi che la produzione di collagene, oltre che dal punto di vista estetico, è importante anche per la salute in quanto tale sostanza è fondamentale per tendini, articolazioni e legamenti. Quando i tessuti di degradano ecco che arrivano i primi dolori a giunture e articolazioni, portando a lungo andare ad artrosi e osteoporosi.

Seguire allora un’alimentazione sana e che sia composta da cibi ricchi di collagene è importante ai fini della produzione di tale proteina. Scopriamo quali sono gli alimenti che stimolano il collagene.

1) Frutta e verdura ricca di vitamina C. Tutti quegli alimenti ricchi di vitamina C sono fondamentali per la sintesi del collagene. Tra le verdure troviamo i peperoni rossi, la rucola, broccoletti, spinaci, radicchio. Tra i frutti invece ci sono i kiwi, le fragole, gli agrumi tra cui arance e limoni e il ribes.

2) Pomodoro. Ricco di licopene, un antiossidante che stimola la produzione di acido ialuronico è importante per proteggere la pelle anche durante l’esposizione al sole. Lo troviamo anche se in misura minore il alcune verdure e frutta di color rosso come anguria, barbabietole e ciliegie.

3) Salmone e pesce azzurro. Ricchi di omega 3 sono gli acidi grassi fondamentali per la salute del cuore ma anche validi alleati per la pelle in quanto la proteggono dalle rughe. Gli omega 3 li troviamo anche nell’avocado, nelle noci e nell’olio di semi di lino.

4) Uova. Contengono vitamine tra cui la A, quelle del gruppo B e la D e sono fondamentali alla produzione di collagene anche se vanno inserite nella giusta misura.

5) Patate. Fonte di selenio atto a stimolare la produzione di glutatione e vitamina A, le patate sono alleate nella produzione di collagene.

6) Tacchino. Tra le carni il tacchino contiene degli aminoacidi essenziali che aiutano la produzione di collagene. Esso contiene una buona quantità di lisina un aminoacido che stimola la produzione di tale sostanza.

Inoltre, aiutano anche altri cibi come: olio di germe di grano, mandorle, nocciole, burro d’arachidi, ceci, fagioli, cavolfiore, carote, melone, mango, albicocche, soia, tofu, olio d’oliva, tè verde, brodo fatto con le ossa.