Pelle | Collagene da bere cosa è e come funziona

La nutricosmetica sembra essere la nuova frontiera della skincare e sono molte le persone che scelgono di contrastare i segni del tempo assumendo questo tipo di integratori come quelli a base di collagene.

Il nuovo modo di prendersi cura della propria pelle è farlo dall’interno. Non basterà più spalmarsi creme e picchiettare sieri e lozioni anti età, ma la nutricosmetica, questa nuova branca della cosmeceutica, attraverso integratori specifici, come quello a base di collagene, mira a ripristinarne i livelli. Combattere i segni del tempo e la caducità della pelle, sarà semplice come bere un bicchier d’acqua.

Ma davvero questi integratori sono così efficaci? Scopriamo come agiscono quelli a base di collagene idrolizzato.

Come agiscono gli integratori a base di collagene idrolizzato

Gli anni che passano riducono in modo considerevole la capacità del nostro corpo di ricostituire in modo naturale proteine come il collagene, l’elastina e l’acido ialuronico. Per correre ai ripari si utilizzano moltissimi prodotti di bellezza a base di collagene e altre sostanze costitutive della pelle, ma ad oggi, vi è una possibilità in più, quella offerta dalla nutricosmetica, che offre una serie di integratori alimentari in grado di aiutare il corpo a ripristinare alcune sostanze essenziali per la nostra pelle.

I più utilizzati sono quelli a base di collagene sotto forma di integratori in polvere o in compresse, ma quelli di ultima generazione si presentano in forma liquida e sembrano essere davvero più efficaci dei comuni integratori.

Questi prodotti sembra aiutino a migliorare in modo significativo l’idratazione e l’elasticità della pelle, ridicendo i segni del tempo come rughe e segni di espressione. La loro efficacia si estenderebbe inoltre anche ai capelli e alle unghie che diventerebbero più forti e sani.

Gli integratori non si sostituiscono affatto alle sane abitudini di vita che contribuiscono ogni giorno a mantenere una pelle sana e giovane.

( Fonte: ok-salute.it)

