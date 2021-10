Gli accessori giusti per uno stile classy chic come quello di Meghan Markle

Gli accessori giusti per uno stile classy chic sono pochi, ma essenziali! Meghan Markle nei suoi outfit li indossa sempre, e il suo stile è decisamente classy chic! Quali sono questi accessori? Scopriamolo insieme!

Meghan Markle in tutta la Royal Family è decisamente la più “modaiola”, perché segue le tendenze e possiamo notare con piacere uno stile tutto suo. I suoi outfit rispecchiano la sua personalità, energica e al contempo elegante, rimanendo al passo con le tendenze. In più, con gli accessori giusti, il suo stile passa da semplice e elegante a classy chic! Che cosa si intende per stile classy chic? E quali sono gli accessori giusti per ricreare questo stile? Leggiamo su questa guida di stile targata CheDonna!

Si intende per stile classy chic quel particolare stile di abbigliamento in cui la prerogativa fondamentale è quella di essere casual ma eleganti allo stesso tempo. Un look in stile classy chic si può indossare dalla mattina in ufficio fino alla sera a cena al ristorante. È uno stile che comprende molte caratteristiche, ma quella di base è di mostrare eleganza e ricercatezza con ogni pezzo del nostro outfit!

Lo stile di Meghan Markle ad esempio si può definire classy chic, perché indossa alcuni dei capi e degli accessori tipici di questo stile, e i suoi outfit, anche quelli più casual, sono sempre super azzeccati!

Vuoi creare uno stile classy chic ispirato a Meghan Markle? Ecco quali accessori devi assolutamente avere!

Gli accessori per uno stile classy chic: foulard, cappelli, borse grandi e scarpe flat. Ecco i segreti di Meghan Markle per un perfetto stile classy chic!

Con i giusti accessori possiamo sentirci delle Royals nella vita di tutti i giorni! Quali sono questi accessori?

Entriamo nel vivo di questa guida di stile e vediamo quali sono gli accessori imprescindibili per un corretto stile classy chic:

foulard: questo è l’accessorio più elegante e senza tempo di tutti. Da portare al collo, legato o sciolto sopra il colletto della giacca. Da portare in testa, come bandana o come fiocco sui capelli legati. Oppure da portare legato alla vostra borsa. Come volete, l’importante è avere un foulard!

cappelli: questo è l'accessorio più chic di tutti. Da prediligere nelle forme basco o a tesa larga. Abbinato ad uno stile casual il cappello conferirà quella nota di ricercatezza, che ti farà diventare subito chic!

scarpe flat: uno stile classy chic non può dirsi completo senza la giusta scarpa. Vanno bene le scarpe flat, come le ballerine a punta o le sneakers semplici. Oppure come tacco va bene la décolleté, sempre elegante e mai esagerata.

jeans semplici: ultimo ma non meno importante, anche se non proprio un accessorio, è il jeans. Un modello dritto, non scolorito e senza strappi. Da tenere sempre nell'armadio. Se abbinato con gli altri accessori appena citati, il jeans vi renderà chic, ma casual allo stesso tempo!

Termina qui anche per oggi la guida di stile di CheDonna incentrata sugli accessori giusti per uno stile Classy Chic ispirato a Meghan Markle!

Non vi resta che creare il vostro outfit. Sarete classy chic, e decisamente uniche!