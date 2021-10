Copia il look di Adua del Vesco! Uno stile comfy chic, spendendo € 37 !

Copia il look di Adua del Vesco! Se vuoi che le tue giornate autunnali si colmino di tendenze, rimanendo comode, dovrai assolutamente avere questo total outfit! Ecco come ricreare il look di Adua del Vesco con SheIn!

Nella moda esistono molti stili diversi: c’è lo stile sportivo, quello elegante, boho, chic e molti altri. Nonostante ognuno di noi abbia un gusto in fatto di moda ben definito, abbiamo però la possibilità di giocare con gli stili, e giocare anche un po’ con la nostra personalità. Per qualche ora possiamo decidere di essere chi vogliamo, indossando un capo di abbigliamento piuttosto che un altro. Di questo parleremo oggi! Di uno stile di abbigliamento, perfetto per le giornate autunnali e per i trend dell’autunno 2021. Ecco a voi il look comfy chic di Adua del Vesco! Copiamolo con SheIn ad un prezzo da urlo!

Rosalinda Cannavò, anche conosciuta come Adua del Vesco, è una delle attrici italiane più amate del momento.

Dopo che l’attrice ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip abbiamo imparato a conoscerla meglio, e ci siamo innamorate del suo stile di abbigliamento, generalmente “romantico”, ossia caratterizzato da tessuti come il pizzo, o da fantasie fiorate.

Ultimamente però ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui indossava un completo diverso, di uno stile differente, ed era bellissima!

Allora perché non copiarla? Ecco a voi Adua del Vesco e lo stile comfy chic!

Colori neutri e outfit monocromatici: copia il look di Adua del Vesco comfy chic!

Sapevate che si può essere chic anche solo indossando un completo di lana?

Adua del Vesco ha indossato in un post di Instagram un completo in maglina, formato da un maglioncino smanicato e un pantalone largo con tasche laterali. Il tutto di colore beige monocromatico del brand Made In Italy Beatrice.b. Ha chiuso poi il look con un sandalo nero stringato, e una capigliatura semplice tirata indietro.

Nel complesso possiamo definire il look comfy chic perché i colori neutri come il beige o il grigio conferiscono una sorta di eleganza a qualunque cosa si indossi, soprattutto se l’outfit è monocromatico. Comfy perché di sicuro la maglina morbida permette di avere una comodità indescrivibile, da utilizzare in quelle giornate in cui siamo piene di impegni e vogliamo essere trendy senza rinunciare alla comodità.

Come ricreare il look senza spendere un enormità? Facile: con i capi di SheIn!

Ho selezionato per voi due capi ottimi a realizzare il total look di Adua del Vesco.

gilet di lana beige a collo alto con fiocchi laterali. € 17,00

Pantalone di maglina a vita alta, largo in gamba con tasche laterali, color camel. € 20,00.

Ecco che con ben € 37,00 abbiamo ricreato i punti salienti del look di Adua del Vesco.

Per essere sempre trendy, in qualunque momento e con qualunque budget!

