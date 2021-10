Gita fuori porta? Ecco gli outfit per una giornata autunnale all’aperto!

Gita fuori porta? Ecco gli outfit più giusti per trascorrere una giornata autunnale all’aperto con le persone a te care! Respirare aria pulita facendo una passeggiata tra i colori caldi dell’autunno indossando outfit di tendenza? Ecco come fare!

Siamo arrivati all’autunno, stagione preferita da tanti! È una stagione particolare, in cui le temperature si abbassano, ma non così tanto da risultare fastidiose. I colori cambiano, il verde delle foglie giorno dopo giorno assume un colore giallo, che sembra darti la sensazione di avvolgerti, donandoti calore e di protezione. In più l’autunno è la stagione perfetta per le gite fuori porta! Un weekend in montagna, oppure una bella passeggiata al parco della tua città con tanto di pic-nic. Ma come creare il perfetto outfit autunnale da gita fuori porta? Ecco la guida di stile di CheDonna che ti guiderà passo passo!

L’autunno è decisamente il periodo migliore dell’anno per organizzare una gita fuori porta con alla base la parola chiave “relax”. Si perché dopo il ritorno alla normalità dalle ferie estive non ci siamo neanche accorti di quanto tempo sia passato. Siamo stati invorticati dalla routine frenetica ed è arrivato il momento di staccare la spina. Un paio di giorni, per riprendere la quotidianità più carichi di prima.

E dove andare in questo periodo? Perché non passare qualche giorno in Toscana, tra una degustazione di vini e formaggi e una bella passeggiata sulle colline toscane. O perché non in una città storica? Come Venezia. Meglio ancora, tre giorni tra le vie del centro storico di Roma. Ottobre è il mese più bello per visitare la capitale italiana.

Una volta decisa la metà, prenotato il weekend, arriva il momento di fare la valigia. Ma cosa mi porto?

Si pensa sempre che per essere comodi bisogna necessariamente mettere da parte le tendenze. Vi dimostrerò che non è così, con questa guida di stile targata CheDonna incentrata sugli outfit perfetti per una gita fuori porta!

Stivali cuissardes, tartan e colori caldi: ecco i requisiti base per un perfetto outfit da gita fuori porta!

Ogni occasione è buona per sfoggiare qualche nuovo outfit, soprattutto una gita fuori porta!

Iniziamo subito con le basi:

generalmente una gita fuori porta prevede lunghe passeggiate e grandi mangiate, quindi la comodità è imprescindibile

è imprescindibile si tende, durante le gite fuori porta autunnali, ad andare in luoghi più freddi di quelli a cui siete abituati. Quindi bisogna vestirsi a strati, e non pesanti. Utilizzare un solo maglione di lana con il giubbotto pesante non è un ottima scelta. Sarai scomoda e passerai la giornata a toglierti e infilarti il giubbino.

Una volta poste le basi per creare un perfetto outfit da gita fuori porta, vediamo quali sono gli outfit più trendy:

tessuto tartan : se hai intenzione di trascorrere una giornata in una capitale italiana o europea, il tessuto tartan è ciò che fa per te. Crea un outfit a partire da un maglione a collo alto basico, abbina una gonna a vita alta larga fino al ginocchio in questo tessuto moda e chiudi il tutto con uno stivale alto al ginocchio con tacco basso ma fino. Stylish!

: se hai intenzione di trascorrere una giornata in una capitale italiana o europea, il tessuto tartan è ciò che fa per te. Crea un outfit a partire da un maglione a collo alto basico, abbina una gonna a vita alta larga fino al ginocchio in questo tessuto moda e chiudi il tutto con uno stivale alto al ginocchio con tacco basso ma fino. Stylish! colori caldi: crea il tuo outfit comodo, se hai intenzione di passeggiare tutto il giorno tra colline, montagne, o addirittura fare un po’ di trekking, ma non ti dimenticare di essere alla moda. Come? Creando outfit dai colori caldi, come il marrone, il coccio o il giallo senape. Basta alle volte utilizzare il colore giusto, per essere di tendenza.

crea il tuo outfit comodo, se hai intenzione di passeggiare tutto il giorno tra colline, montagne, o addirittura fare un po’ di trekking, ma non ti dimenticare di essere alla moda. Come? Creando outfit dai colori caldi, come il marrone, il coccio o il giallo senape. Basta alle volte utilizzare il colore giusto, per essere di tendenza. stivali cuissardes: loro non possono mancare. Sono il MUST-HAVE dell’anno e devi assolutamente sfoggiarli ogni volta che puoi. Gli stivali cuissardes sono quel particolare modello di stivale tipicamente utilizzato per l’equitazione. Ovviamente quello di tendenza ha delle piccole modifiche, come il tacco 10 cm a spillo! Utilizzate il vostro stivale cuissardes con un pantalone largo, portato dentro allo stivale. Una bella maglia in lana a collo alto, dentro al pantalone a vita alta e una borsa da mano. Sarai di tendenza e porterai il tuo stile ovunque andrai.

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sul perfetto outfit da gita fuori porta!

Non ti resta che partire, rilassarti e portare la moda ovunque tu sia!