Ami le sneakers? Ecco i 3 outfit con le sneakers più in voga del momento

Ami le sneakers? Ecco a voi 3 outfit adatti a qualunque situazione da realizzare con i modelli di sneakers più in voga del momento! Per chi non vuole rinunciare alle tendenze, ma neanche alla comodità!

Sneakers che passione! Sono oramai lontani gli anni in cui le sneakers erano solo delle scarpe con una suola anatomica utili per fare aerobica o giocare a tennis. Sono state inventate proprio per ottimizzare le prestazioni degli sportivi, ma sono diventate un cult della moda street-style, e non solo. Oramai c’è la caccia alla sneakers più innovativa e particolare, da abbinare all’outfit più modaiolo. Ma quale sneakers acquistare? E come abbinarla? Ecco la guida di stile di CheDonna che vi spiegherà tutto a riguardo!

Avete mai sentito la parola “resell“? Forse si, ma non con il significato che intendiamo noi.

Da quando le sneakers hanno preso piede nel mondo della moda è nata una nuova forma di compravendita: il resell. Si chiama resell quella particolare attività in cui una particolare sneakers vien venduta ad un prezzo, acquistata, e poi rivenduta ad un prezzo molto più alto nel momento in cui quel colore o modello nello specifico diventa sold out.

Oltre ad essere una forma di “lavoro”, anche se non proprio correttissima, questa nuova forma di mercato ha creato un altro fenomeno, quello di rendere alcune sneakers dei veri e propri pezzi da museo, da esporre dentro casa come un quadro famoso.

Proprio per questo motivo bisogna stare attenti a cosa si acquista, perché vanno bene le tendenze, ma non le bufale. Una sneakers, anche se di tendenza, non deve costare un enormità.

Quindi, quale acquistare? E come creare un outfit casual con la mia sneakers preferita? Ecco la guida di stile di CheDonna che ti indirizzerà verso i 3 outfit più trendy con le sneakers più in voga del momento!

Casual, street o chic: ecco i 3 outfit da creare con le tue sneakers più in voga del momento!

Perché non è un solo capo a definire lo stile che indossi, ma è il total outfit!

Iniziamo subito con il vedere quali sono le sneakers più in voga del momento:

air jordan 1: questo è decisamente il modello di sneakers più richiesto del momento. Esistono in commercio di vari modelli e colori, ma non fatevi fregare! Essendo molto richiesta questa sneakers può essere venduta a prezzi esorbitanti! Aspettate, cercate online, acquistate la vostra Jordan preferita, ad un prezzo ragionevole

air force 1 : altro modello firmato Nike di assoluta tendenza. Questo è il modello di sneakers che non è solamente sportiva. Può essere indossata tranquillamente sotto un completo giacca e pantalone, e sarai sporty chic in un attimo!

new balance: la scarpa da running più famosa di tutte è anche il nuovo MUST-HAVE in fatto di sneakers. Bisogna averla assolutamente, e potete creare con questa scarpa un numero infinito di outfit!

Adesso che abbiamo visto quali sneakers acquistare, dobbiamo solo capire come abbinarle! Ecco 3 outfit trendy con le sneakers più in voga del momento!

completo giacca e pantalone: adatto per il lavoro in ufficio e per quelle situazioni più formali in cui non voi rinunciare alla comodità

crop top e jeans largo: uno degli abbinamenti più in voga della moda strette style è quello composto da un crop top aderente e un jeans largo a vita alta. Chiudete il tutto con un piumino modello bomber e ovviamente la vostra sneakers preferita

jeans skinny, camicia e maglioncino corto: per chi ama lo stile romantico ma vuole indossare la sneakers trendy, l'outfit composto da jeans skinny, camicia oversize e maglioncino corto è quello che fa per te!

Termina qui la guida di stile di CheDonna incentrata sugli outfit più trendy e le sneakers da avere assolutamente.

Alla prossima guida di stile, il divertimento è assicurato!