Vanessa Scalera è una delle attrici più acclamate del momento, conosciuta soprattutto per il suo ruolo di protagonista nella serie tv Imma Tataranni Sostituto Procuratore. Ma sapete che cosa faceva Vanessa Scalera prima del successo? Incredibile.

Vanessa Scalera è un’attrice e cantante di successo i cui recenti lavori includono serie televisive acclamate dalla critica come Imma Tataranni Sostituto Procuratore. In questo ruolo interpreta un tenace sostituto procuratore molto compassionevole verso le vittime dei suoi casi.

Vanessa è stata anche vista in alcuni film tra cui The Dancer Upstairs di Lars von Trier, che ha vinto diversi premi a livello internazionale dopo aver debuttato al Festival di Cannes 2011.

Si sa poco (pochissimo) della vita privata di Vanessa, dato che è sempre stata molto riservata e gelosa della sua intimità. Tutto quello che sappiamo è che ha un compagno ed è qualcuno che lavora nel suo stesso settore: si tratta di Filippo Gili, con cui Vanessa fa coppia fissa da 10 anni (che che rifiuta categoricamente di sposare!)

LEGGI ANCHE–> Non solo Montalbano: la fiction Rai rivaluta il Crime d’autore

Ma cosa faceva Vanessa Scalera prima del successo?

Vanessa ha sempre nutrito una forte passione per il mondo del cinema e per la recitazione. Da giovanissima si trasferisce a Roma e si diploma presso la scuola di teatro La Scaletta, diretta da Antonio Pierfederici.

Le sue prime esperienza sul palcoscenico avvengono in teatro, dove debutta a soli 20 anni al fianco dell’inimitabile Johnny Dorelli. Il suo amore viscerale per il teatro la porta a vincere, nel 2003, il prestigioso premio Agis come migliore attrice teatrale di quell’anno. In quei primi anni 2000, Vanessa si butta anche nel cinema: il suo primo film risale al 2001, Mari del Sud, dove si distingue per la spontaneità della recitazione.

Successivamente collabora con registi di prima grandezza come Marco Bellocchio, con cui gira i film Vincere e La bella addormentata. Con Nanni Moretti girerà inoltre il film acclamato dalla critica Mia Madre.

La ricordiamo anche al fianco dell’affascinante Marco Bocci nella fiction di successo Squadra antimafia Palermo.