Laura Chiatti e Marco Bocci sono davvero in crisi? L’attrice rompe il silenzio e svela la verità nel giorno del compleanno di lui.

Laura Chiatti e Marco Bocci sono davvero in crisi? La coppia di attori, amatissima dai fans, sta davvero attraversando un periodo difficile? Sono queste alcune delle domande che si pongono i fan da quando, sul web, circolano rumors in merito ad un presunto allontanamento tra Laura Chiatti e Marco Bocci.

Sposati dal 2014, i due attori hanno formato una meravigliosa famiglia con la nascita di Pablo ed Enea di cui sono follemente innamorati. Belli, semplici e molto uniti, i due artisti, da quando sono diventati genitori, hanno messo al centro delle loro vite i loro bambini.

Insieme formano una squadra perfetta, ma da qualche tempo, complice qualche like in meno sui social, sono nate voci su una presunta crisi matrimoniale. La coppia, indirettamente, ha già smentito tutto. Bocci, infatti, si è lasciato andare facendo degli auguri di compleanno pubblici per la moglie mentre Laura Chiatti ha smontato tutte le voci indossando una maglia da basket con il numero 23, accompagnata dalla didascalia «regali azzeccati di Marco Bocci».

Successivamente, una storia su Instagram in cui Bocci è in casa mentre insegna ai figli Enea e Pablo a suonare la chitarra. Oggi, però, la Chiatti ha deciso di fare di più pubblicando un dolcissimo messaggio su Instagram per il compleanno del marito.

Laura Chiatti, il messaggio per il compleanno di Marco Bocci

Dopo aver pubblicato una storia su Instagram scrivendo semplicemente “auguri mister Marco Bocci”, Laura Chiatti ha condiviso un post augurando il meglio all’uomo che ha scelto come padre dei suoi figli e come marito. Nel post, a parlare sono Enea e Pablo, ma le parole esprimono l’immenso amore che l’attrice e i bambini provano per Bocci.

LEGGI ANCHE—>“Mangia di più”: la foto davanti allo specchio di Laura Chiatti scatena il web. L’attrice zittisce tutti

“Il sorriso del nostro papà è come un arcobaleno, spazza via la tempesta e fa tornare il sereno. Il suo abbraccio ci consola se abbiamo paura, lui per ogni nostra ferita conosce la cura, è una melodia costante in sottofondo che ci accompagna nelle vita e non ci lascia neppure un secondo. È buono, forte e sincero, non è un supereroe ma è magico per davvero. Riesce ad essere ovunque noi siamo per farci ritrovare la strada quando ci perdiamo. Il suo lavoro lo rende particolare, ogni giorno una storia diversa ha da raccontare. Può essere un re, un principe, un pirata ma noi lo riconosciamo sempre perché nessuno ha quella risata travolgente, viva e rassicurante, perché è unica, non è una delle tante. Il nostro papà è ciò che vogliamo diventare perché nessuno come lui può insegnarci ad amare. Auguri pieni di felicità, che ogni tuo sogno possa diventare realtà”, è il messaggio di Enea e Pablo con la collaborazione di mamma Laura.



LEGGI ANCHE—>Marco Bocci, Enea e Pablo: marito e figli Laura Chiatti. “Terzo figlio? Vedremo”

“Amori miei meravigliosi grazieeee ❤️❤️❤️ vi amo ma questa in rima l’ha scritta la mamma…?”, è la risposta di Marco Bocci.