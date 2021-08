Il cast della prossima edizione del GF Vip è davvero una bomba. Alfonso Signorini ha selezionato altri due grandi nomi: ecco chi sono.

Il GF Vip, dopo aver regalato al pubblico una vera e propria edizione bomba, ha deciso di voler replicare il successo ottenuto durante la passata stagione. Il programma, secondo recenti conferme, dovrebbe tornare sul piccolo schermo a partire dai primi di settembre e Alfonso Signorini è attivo più che mai per portare ai suoi fedeli telespettatori soltanto il meglio dei vipponi nostri.

Amedeo Venza, noto influencer, ha anticipato in rete ben due nomi dei concorrenti che potremmo vedere nella casa più spiata d’Italia a settembre e sicuramente, qualora dovessero essere confermati, terranno il pubblico incollati allo schermo.

Anticipazioni GF Vip: dopo madre e figlia, Signorini chiama Lui!

Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza nelle sue Instagram Stories, nella prossima edizione del Grande Fratello Vip potremmo vedere due concorrenti che faranno parlare e non poco. Il primo, infatti, è un uomo molto conosciuto e non solo nel suo settore, quello giornalistico, che durante la scorsa edizione, pur non avendo partecipato al programma come concorrente, è stato spesso protagonista di alcune dinamiche. Stiamo parlando di Amedeo Goria!

Il giornalista, padre di Guenda Goria ed ex marito di Maria Teresa Ruta, dopo aver rinunciato a partecipare all’Isola dei Famosi, anche se tutto sembrava essersi concluso nel migliore dei modi, è pronto a varcare la famosa soglia rossa. Riuscirà a rendere giustizia ai percorsi realizzati da Guenda e Maria Teresa durante la passata edizione? Staremo a vedere, ma il giornalista non è stato l’unico nome a spuntare in rete.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip 6, doppio colpo di Signorini: la concorrenza trema, nomi bomba

Oltre a lui, infatti, il noto influencer ha parlato di Ainett Stephens. Il suo nome, forse, a primo impatto non dirà molto, ma vi assicuriamo che la riconoscerete subito. Ainett è stata per qualche tempo la Gatta Nera de Il mercante in fiera, il popolare game show condotto da Pino Insegno su Italia 1. Ainett però non è la classica soubrette, alle spalle infatti ha una storia ed un presente di certo non facile e siamo sicuri che non mancherà di raccontare la sua esperienza durante il corso del Grande Fratello Vip 6 e molte donne sapranno rivedersi nelle sue paure e preoccupazioni, ma anche nella forza di saper reagire di fronte agli ostacoli della vita.

LEGGI ANCHE –> Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno litigato dopo il GF Vip? Parla lei

Le anticipazioni del cast del GF Vip promettono un cast bomba e siamo sicuri che Alfonso Signorini non deluderà in alcun modo le aspettative del pubblico del piccolo schermo, che durante la passata edizione lo ha premiato con ottimi ascolti.