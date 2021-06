“Mangia di più”: la foto davanti allo specchio di Laura Chiatti scatena il web. L’attrice zittisce tutti

Laura Chiatti è stata accusata di essere troppo magra. La moglie di Marco Bocci ha zittito gli haters replicando in questo modo.

Laura Chiatti è una delle attrici più apprezzate del panorama nostrano e non è difficile capirne il motivo, visto che è uno dei personaggi più talentuosi del mondo dello spettacolo del nostro paese. Purtroppo, come diciamo sempre, una grossa popolarità comporta anche numerose critiche da parte degli haters della rete che più il personaggio è popolare e più dure sono le loro critiche.

Anche Laura, purtroppo, non è esente da questo. Nelle scorse ore la moglie di Marco Bocci ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram un selfie, che non è stato accolto ben volentieri da alcuni utenti della rete che l’hanno accusata di essere troppo magra. L’attrice, però, non si è di certo tirata indietro e ha risposto per le rime a tutti coloro che l’hanno giudicata per il numero dei suoi chili.

Laura Chiatti è stata giudicata troppo magra dagli haters, ma lei ha zittito tutti. Ecco in che modo.

Laura Chiatti accusata di essere troppo magra: la sua replica agli haters

Laura Chiatti ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, che lascia intravedere, ma nemmeno più di tanto, il suo fisico. Agli utenti della rete questo gesto però non è affatto piaciuto perché hanno giudicato l’attrice troppo magra. Accusando addirittura le persone che le sono vicine di mentirle e di non volere il suo bene se non lo fanno notare la sua eccessiva magrezza.

“Di una donna apprezza l’essenza che si nasconde dietro ogni apparenza” ha scritto Laura su Instagram e i commenti non sono di certo tardati ad arrivare. “Stai benissimo, ma con qualche chilo in più non ti starebbe male“ le ha scritto un suo fan e la sua risposta non è di certo tardata ad arrivare: “Se non sei sopra i 60 chili non ti puoi fotografare“ ha risposto lei.

Alcuni utenti della rete, però, l’hanno prontamente difesa, affermando che non è assolutamente carino far notare a qualcuno quanto sia magro e che questo tipo di atteggiamento equivale a quando si dice a qualcuno che ha preso molto peso rispetto alla sua statura: “Come mai se una persona è in sovrappeso non si possono fare discorsi sul “non sembri in salute”, non si può dire “staresti meglio con qualche kg in meno” mentre se una persona è magra invece si può tranquillamente giudicare? “ ha chiesto in maniera retorica.

Anche in questo caso la risposta della moglie di Marco Bocci non è di certo tardata ad arrivare: “Contro l’ignoranza si perde sempre“ ha tuonato l’attrice, che di recente aveva parlato delle sue insicurezze, mettendo a tacere a tutti coloro che l’hanno insultata e criticata a causa del suo peso.

Laura Chiatti ha zittito gli haters con classe ed eleganza. Caratteristiche che da sempre l’hanno contraddistinta nel panorama nostrano.