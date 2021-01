Marco Bocci, Enea e Pablo, marito e figli di Laura Chiatti: la coppia allagargherà presto nuovamente la famiglia?

Marco Bocci e Laura Chiatti, sposati dal 2014, hanno formato una splendida famiglia con la nascita dei loro bambini, Enea e Pablo. Bellissimi, innamorati e molto uniti, i due attori conducono una vita semplice e tranquilla, lontano dalla vita mondana.

Una coppia amatissima dai fans che adorano vederli insieme ai loro bambini alle prese con i problemi della quotidianità. Insieme, formano una squadra perfetta e i fans sognano di vedere presto un altro frutto del loro amore. Dopo due maschi, la Chiatti e Bocci allargheranno nuovamente la famiglia sperando di avere una bambina?

Marco Bocci, Enea e Pablo: marito e figli Laura Chiatti. Un grande amore nato da un’amicizia

Il 2021 porterà il terzo figlio a Laura Chiatti e Marco Bocci? A parlare dell’eventualità di allargare la famiglia, in un’intervista rilasciata nel 2019 a Verissimo, l’attrice aveva detto: “Mi piacerebbe tanto un terzo figlio. Ma avere già due figli non è facile, è un grande impegno. Marco è perentorio su quest’argomento: lui è felice con due figli. Vedremo, magari tra due-tre anni- Anche se il tempo passa e io non sono più così giovane”.

La coppia, per il momento, si gode l’amore di Enea e Pablo che stanno crescendo in fretta e riempiono le giornate di mamma Laura e papà Marco che, prima d’innamorarsi, erano amici. A svelare come è nato l’amore, in un’intervista rilasciata a maggio 2020 ai microfoni del settimanale Chi, è stata la Chiatti.

«La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6.12.13, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono “beata te che stai con Bocci” è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le t-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle!».

Un amore che cresce e diventa sempre più importante come dimostrano anche le splendide dediche d’amore che i due attori sono soliti scambiarsi per la gioia dei fans che sognano di vederli l’uno accanto all’altra sul grande schermo.