Chiara Ferragni e Fedez sono in attesa della loro secondogenita, la piccola sorellina di Leone ha già un viso ben delineato. C’è infatti un piccolo dettaglio che ha catturato l’attenzione dei fan. Vediamolo insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni e Fedez mostrano il volto in 3 d della loro bambina in arrivo.

Grazie alle moderne tecnologie e le possibilità delle ecografie in 3D, la coppia Chiara Ferragni e Fedez può tranquillamente vedere il volto della piccola in arrivo.

I Ferragnez amano condividere tutto della loro sfera privata e personale sui loro canali social, e anche sulla gravidanza di Chiara. Proprio nella giornata di ieri infatti, Chiara Ferragni ha raccontato come sia stata sofferente la gravidanza della secondogenita. Idoli incontrastati dei social, i Ferragnez condividono passo passo i momenti anche più intimi della loro vita attraverso la piattaforma Instagram. In questi ultimi mesi, oltre alla partecipazione di Fedez a Sanremo, l’attenzione principale è rivolta alla new entry della famiglia più conosciuta dello show business italiano.

Tutti i fan in delirio, hanno prontamente commentato il video dell’ecografia in 3D non potendo fare a meno di notare quel particolare dettaglio…

Ecco la foto dell’ecografia della piccola di casa Ferragnez: è identica a Fedez!

Ebbene sì, la piccola in arrivo nella famiglia più social d’Italia è identica al papà Federico Lucia, in arte Fedez.

“Guarda che bella che è“, dice la Ferragni osservando il volto della sua bambina nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. “Che faccia rilassata“, risponde Fedez.

“Ciao baby girl” è ila didascalia al post pubblicato in cui figurano numerosi commenti dai follower dell’influencer e da amici e parenti, tutti estremamente emozionati nel vedere la forma del viso della piccola “baby girl”. Il naso sembrerebbe quello di Fedez.

“Ciao Amorina”, scrive Veronica Ferraro; “meravigliosa” il commento di Simona Ventura che ha conosciuto Chiara in occasione della presentazione e conferenza stampa di Unposted su Rai2.

“Sono contenta che almeno voi abbiate potuto provare la gioia di assistere ad un’ecografia insieme… Io ho partorito ad Agosto e mio marito mi ha dovuto aspettare sempre fuori… Dall ospedale in strada…. Detto ciò sono sinceramente felice per questa piccolina..”, scrive una follower della Ferragni.

E c’è anche chi invoca qualche particolare: “Vogliamo sapere il nome!”, si legge tra i commenti. Altri invece abbozzano una prima somiglianza: “È tutta il padre”, “È uguale al fratellino”.