La dieta di Sabrina Ferilli: ecco come fa a mantenersi così in forma

Sono in tanti a chiedersi come faccia Sabrina Ferilli a mantenersi così giovane e in forma: ecco la sua dieta e lo sport che pratica.

Una delle attrici italiane più amate è sicuramente Sabrina Ferilli, una carriera costellata di successi la sua, divisa tra cinema, teatro e televisione, nel corso della quale ha ottenuto anche tanti riconoscimenti, tra Nastri d’Argento, Globo d’oro, Ciak d’oro e 4 candidature al David di Donatello.

Classe 1964, la Ferilli, a 57 anni compiuti vanta ancora un fisico eccezionale tanto da far invidia a donne molto più giovani di lei. Merito sicuro della sua buona genetica, ma l’attrice sa anche come tenersi in forma.

Come lei stessa ha dichiarato spesso nel corso degli anni, non ama troppo le diete, anzi, è una buona forchetta, ma grazie allo sport riesce a mantenere questa silhouette eccezionale. Scopriamo allora i segreti di Sabrina Ferilli per essere così giovane e in forma.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Maria De Filippi: ecco come si tiene in forma e cosa mangia

Ecco i segreti della dieta di Sabrina Ferilli

Sono in tanti a chiedersi come faccia Sabrina Ferilli all’età di 57 anni ad avere un fisico del genere. Una bellezza esplosiva la sua, ma quali sono i segreti di un corpo così in forma? Secondo quanto la Ferilli ha ammesso più volte non è una patita delle diete.

Anzi, lei stessa dice di essere una brava cuoca e di cucinare cibi tutt’altro che dietetici. Ama la parmigiana e la carbonara, in particolare. Ma dal momento che non vuole privarsi dei suoi cibi preferiti evidentemente la Ferilli pone un’attenzione particolare all’attività fisica.

La palestra è senza dubbio uno dei suoi segreti di bellezza, infatti, la Ferilli ci va almeno 4 volte alla settimana. Lo sport che pratica in particolare si chiama strike zone. Una disciplina che aiuta a rafforzare i muscoli e fa sviluppare anche forza e flessibilità e che combina movimenti dinamici in piedi, esercizi posturali di balance per allungare la figura, posizioni di yoga ed esercizi di forza a terra.

Gli esercizi dello strike zone vogliono massimizzare il lavoro sul core, la zona centrale del corpo, così da costruire una parete addominale forte e bella sia esteticamente che funzionalmente.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Giulia Salemi: scopriamo cosa mangia e quale sport pratica

Ecco svelato il segreto della bella Sabrina Ferilli che praticando questa disciplina riesce a tonificare le varie zone del corpo tra cui le spalle, le braccia, le gambe e addome.