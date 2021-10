La dieta di Maria De Filippi: ecco come si tiene in forma e cosa mangia

Maria De Filippi alla soglia dei 60 anni sfoggia un fisico invidiabile: ecco la dieta della conduttrice e come si tiene in forma.

Maria De Filippi nonostante vada verso i 60 anni sfoggia ancora un fisico invidiabile. Alta, magra e snella la conduttrice vanta una silhouette da far invidia a molte donne più giovani di lei. Merito sarà anche della genetica ma le abitudini sane contribuiscono a mantenersi sempre bella e in forma.

La conduttrice televisiva infatti oltre a lavorare instancabilmente è anche molto attiva: nella vita di tutti i giorni, infatti, pratica molto sport e si tiene sempre in movimento. Sicuramente anche queste buone abitudini l’aiutano.

Non solo, Maria De Filippi è anche molto attenta alla sua alimentazione e tiene particolarmente a ciò che mangia. Il suo è più che altro uno stile di vita sano e non una dieta assoluta. Scopriamo allora i segreti della dieta di Maria De Filippi e come fa ad essere così in forma.

Ecco la dieta di Maria De Filippi: scopriamo cosa mangia

Maria De Filippi non ha bisogno di presentazioni è infatti una conduttrice nota al grande pubblico nonché autrice e produttrice di numerosi programmi tv. In particolare la vediamo alla conduzione di Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi, ma anche di altri programmi come C’è posta per te e Tu si que vales, solo per citarne alcuni.

Alla soglia dei 60 anni, li compirà il 5 dicembre, la De Filippi vanta ancora un fisico eccezionale. Merito sicuramente dei suoi geni e in effetti da quando ne abbiamo memoria è sempre stata magra e slanciata.

Ma di sicuro anche le sue buone abitudini sono da prendere come esempio. La conduttrice, infatti, conduce una vita molto attiva e pratica sport regolarmente. Questo le consente di essere sempre in forma.

Secondo quanto lei stessa ha raccontato alla Gazzetta dello sport ama il crossfit che le dona serenità e lo pratica all’incirca 3-4 volte alla settimana. a conduttrice ha conosciuto questo sport grazie a Belen Rodriguez che lo pratica assiduamente. La De Filippi è seguita da un istruttore di crossfit con cui si allena regolarmente 3-4 volte alla settimana.

Ma la moglie di Maurizio Costanzo non è certo una novellina nel mondo dello sport infatti lo pratica sin da bambina. Lei stessa ha raccontato, sempre alla Gazzetta, che i genitori da piccola la iscrissero a diversi sport per calmare l’iperattività e poterla così mettere a letto alle nove.

Tra le sue passioni troviamo infatti anche l‘equitazione che le permette di coltivare, oltre allo sport, anche il suo amore per gli animali ma le piace molto anche il tennis. Spesso gioca in doppio con i colleghi.

E arriviamo ora alla dieta. Cosa mangia Maria De Filippi? La conduttrice ha ammesso di non seguire una vera e propria dieta ma di avere delle sane e rigorose abitudini che la portano a non sgarrare.

Ad esempio mangia la pasta ma con moderazione e non tutti i giorni. Ha ridotto inoltre il consumo di carne rossa preferendole pesce e carne bianca come pollo e tacchino. Mangia invece tante verdure e tra i frutti predilige l’avocado che lei stessa sostiene non faccia ingrassare, al contrario di quello che in tanti sostengono.

Inoltre, non consuma pane e dolci perché non ne va pazza, così come gli alcolici che non le piacciono. E tutto questo sicuramente l’aiuta a mantenersi sempre giovane e in forma.