Silvia Toffanin, dalla laurea al terribile lutto: 5 curiosità che non conosci

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della tv, ma pensi davvero di sapere tutto di lei? Ecco 5 cose che non sai di lei.

Silvia Toffanon non ha di certo bisogno di presentazioni. In quanto è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Basti pensare, infatti, che da anni, è al timone di Verissimo e, dato il suo enorme successo, Mediaset ha pensato di raddoppiare la messa in onda del programma non solo al sabato ma anche alla domenica, risollevando gli ascolti di canale 5 durante quella fascia pomeridiana.

Un ottimo successo per la compagna di Pier Silvio Berlusconi, che si gode l’affetto del pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo i telespettatori, visto che da anni è in onda, pensano di sapere tutto sul suo conto, ma è davvero così? Per questo motivo abbiamo scelto di selezionare per voi ben 5 curiosità su Silvia Toffanin, provando a mostrarvi un altro aspetto della conduttrice che forse ancora non si è visto in onda.

5 cose che probabilmente non conosci su Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è una delle poche conduttrici sul piccolo schermo degli italiani ad avere un’alta formazione. Basti pensare, infatti, che la conduttrice di Verissimo ha conseguito una laurea all’indirizzo di lingue e lettere straniere e per mantenersi gli studi ha iniziato la professione di modella per essere, fin dalla giovane età, una donna completamente indipendente, ma non solo.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, non è di certo un mistero, era molto legata a sua madre Gemma, che purtroppo è venuta a mancare nell’ottobre del 2020. Nonostante il forte dolore provato in quel momento, la conduttrice, spinta dal suo compagno, ha scelto di registrare il programma proprio in onore di sua madre in quanto non si perdeva nessun appuntamento dello show. Anche se non è mancata la commozione durante il corso della registrazioni.

La Toffanin, nonostante lavori con la cronaca rosa e con i personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo, non è per niente una persona social. Basti pensare, infatti, che non ha mai aperto un suo account social. Spesso, per alcuni comunicati, utilizza quello del suo programma per informare i telespettatori, ma di esporsi sui social non ne vuole proprio sapere.

Ma passiamo ai suoi hobby e alle sue passioni, sapevi che Silvia Toffanin è un’appassionata di moda? Per lei l’eleganza viene prima di tutto. Tant’è che il suo esordio come conduttrice, giusto per restare coerenti con se stessi, è avvenuto proprio con Non solo moda.

L’ultima curiosità riguarda proprio il programma che l’ha portata all’apice del successo, Verissimo. Silvia ha ammesso di essere stata in tensione prima dell’intervista fatta a Gianni Morandi, in quanto è sempre stato l’idolo dei suoi genitori.