E’ stata una star indiscussa della prima edizione di Amici dopo aver vinto una sfida: vent’anni dopo ecco com’è e cosa fa oggi.

In ventuno edizioni di Amici sono tanti i talenti che Maria De Filippi ha regalato al mondo dello spettacolo. Da Dennis Fantina, vincitore della prima, storica edizione ed oggi concorrente di Tale e Quale show 2021 fino a Sangiovanni, protagonista indiscussa della ventesima edizione; da Alessandra Amoroso a Stefano De Martino, da Emma Marrone ad Elodie, da Elena D’Amario ad Enrico Nigiotti che, dopo un periodo di silenzio, è ritornato dopo aver partecipato a X Factor nel 2017.

Citare tutti i talenti che hanno mosso i primi passi nella scuola di Amici sarebbe impossibile. Tuttavia, accanto a quelli più famosi, ci sono anche talenti che restano nel cuore del pubblico e che hanno continuato a lavorare nel mondo della musica e della danza anche se lontano dal piccolo schermo come Clementina Giacente.

Clementina Giacente: 20 anni dopo Amici, ecco com’è diventata

Clementina Giacente è stata un’allieva ballerina della prima edizione di Amici, all’epoca in onda con il nome di “Saranno famosi”. L’avventura di Clementina in quella che è poi diventata la scuola più famosa d’Italia cominciò con una sfida. Esattamente come accade attualmente, gli allievi titolari del banco potevano essere sfidati da aspiranti concorrenti esterni.

Clementina, dopo aver vinto una sfida, diventò ufficialmente un’allieva del talent show. Dopo quell’esperienza, Clementina ha continuato a lavorare come ballerina in vari programmi come Buona Domenica, I Raccomandati, La Corrida, I Migliori Anni, The Voice e C’è posta per te.

Clementina ha perfezionato il proprio stile di danza negli Stati Uniti e attualmente ricopre il ruolo di insegnante.

