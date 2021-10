La dieta di Kate Middleton senza riso, pasta e patate: ecco cosa mangia

Kate Middleton deve seguire una dieta ferrea come impone il regime alimentare a corte: ecco cosa mangia la duchessa di Cambridge che ha escluso riso, pasta e patate.

Kate Middleton da sempre in forma nonostante le tre gravidanze non l’abbiamo mai vista con qualche chilo di troppo o appesantita. Del resto negli anni la duchessa di Cambridge ha seguito anche diverse diete tra cui la dieta Dukan.

Ma da quanto si apprende sembra che la Duchessa di Cambridge non possa mangiare pasta, riso e patate. Secondo quanto riporta il sito ‘Io Donna’ ci sarebbe una regola a corte che lo impedisce.

A riportarlo a sua volta, è l’Express un sito inglese in cui si legge che nei pasti delle cucine reali è proibito addirittura includere pasta, riso e patate. Secondo quanto spiega al Telegraph, Darren McGrady, lo chef che ha lavorato a Buckingham Palace dal 1982 al 1993: “Niente patate, riso o pasta per cena”.

Ecco la dieta di Kate Middleton senza pasta, riso e patate

Nel sito Express si legge infatti che secondo lo chef reale, la regina non è una fan dei carboidrati, quindi non sono mai presenti a tavola per nessun membro della famiglia reale, tra cui anche la duchessa di Cambridge.

Nonostante ciò, sembra che invece Kate Middleton non sia del tutto contraria alla pasta, almeno la regola no sembra valere per i bambini. Per celebrare il quinto compleanno della figlia Charlotte, infatti, nel 2020, ha preparato pasta all’uovo fatta in casa.

In ogni caso le linee guida reali affermano anche che la famiglia dovrebbe evitare cibi rischiosi in pubblico. Tra questi figurano i crostacei, ma anche la tartare o carne al sangue, così come pesce e frutti di mare crudi. Il tutto per evitare problemi di intossicazioni alimentari, specie quando sono all’estero.

Inoltre, dal 2008 a corte è vietato anche il foie gras, ovvero il fegato d’anatra o d’oca, proibito dal principe Carlo per motivi etici. Ma allora cosa mangia la duchessa di Cambridge?

Secondo quanto riporta il Daily Mail Kate Middleton inizia la sua giornata con uno smoothie. Il suo preferito è a base di spirulina, cavolo, matcha, spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli.

A pranzo predilige le insalate e le bowl di frutta. Inoltre, sceglie cibi che recano benefici alla pelle spaziando tra frutta e verdura accompagnate da una dose proteica che può derivare dai legumi o da carne o pesce.

La Duchessa di Cambridge non salta poi la merenda scegliendo latte di mandorla e frutti di bosco. Altre volte opta per lo smoothie, se non l’ha consumato a colazione.

Infine, a cena predilige i piatti tipici della cucina inglese. Quelli tradizionali che vanno bene per tutta la famiglia come le zuppe, le vellutate, o il pollo arrosto, il piatto prediletto di William.

Infine, sembra che a Kate Middleton piacciano anche le spezie che aggiunge ai suoi piatti.