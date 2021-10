Cosa mangia Giulia De Lellis e come si tiene in forma tra dieta e sport

By

Sono in tanti a chiedersi cosa mangia Giulia De Lellis per avere un fisico così tonico: ecco la sua dieta e quale sport pratica.

Con 5 milioni di follower solo su Instagram, Giulia De Lellis è ormai considerata a tutti gli effetti una vera e propria regina dei social. Diventata nota al grande pubblico grazie a Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi, la De Lellis è ormai anche un volto televisivo.

Di recente l’abbiamo vista condurre Love Island un reality in onda su Discovery+. Nel mezzo anche la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017, l’uscita di un libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” nel 2019, e altre partecipazioni come testimonial.

Una cosa però è certa. Sono in tanti a chiedersi come faccia Giulia De Lellis ad avere un corpo così tonico: scopriamo allora cosa mangia e come si tiene in forma l’ex di Andrea Damante.

Ecco la dieta di Giulia De Lellis e come si tiene in forma

Giulia De Lellis è sicuramente un modello per tante ragazze che la seguono costantemente sui social. In tante si sono appassionate al suo percorso televisivo quando nello studio di Maria De Filippi divenne la fidanzata di Andrea Damante.

Dopo le varie vicissitudini e altre love stories, tra cui quella con il pilota Andrea Iannone, il ritorno di fiamma con lo stesso Damante per poi concludersi di nuovo, oggi la troviamo felicemente fidanzata con Carlo Gussalli Beretta.

In forma più che mai, la De Lellis si mostra sempre tonica e magra agli occhi dei suoi fan. Vediamo allora cosa mangia. Andando un po’ a ritroso nelle storie postate su Instagram dalla bella Giulia si scopre che è lei stessa a scrivere: “Premessa: io mangio tutto quello che desidero! Evito i fritti perché non amo. Evito latticini, non mi fanno bene. Insaccati idem!. Carboidrati ovvio, ma mangio farine integrali, di kamut e adoro riso (basmati o integrale), couscous, farro, orzo”.

Non solo, la De Lellis prosegue sempre nelle sue storie scrivendo che non mangia molto la carne perché ne sente la voglia, solo se si tratta di un hamburger allora può cedere. In ogni caso ammette che raramente la consuma. Mangia invece il pesce e le proteine vegetali.

Inoltre, ama le verdure e le mangia quasi sempre in tutti i modi e di ogni tipo. “Quelle non possono mancare mai”, si legge nelle sue storie. E naturalmente anche la frutta.

“A volte mixo insalata valeriana, ananas, fragola, per esempio, o centrifughe la mia preferita è finocchio, mela, ananas. Provatela!”

E poi ci illumina anche con altre due pillole ovvero: “Mangio funghi perché…sono alimenti poco calorici, ricchi di minerali come fosforo e potassio. Utili per il sistema immunitario”.

E ancora: “Mangio ceci perché…sono un alimento completo utile per il cuore e contro il colesterolo. Molto ricchi di proteine e fibre, detti anche ‘la carne dei poveri’, regolarizzano l’intestino. Contengono, inoltre, molti sali minerali tra cui soprattutto magnesio, calcio, fosforo, potassio e una buona quota di vitamina C e vitamine del gruppo B”.

Infine, ci regala un’altra perla: ovvero le “Regole per un’insalata equilibrata”.

Secondo la De Lellis bisogna partire da una base che può essere composta da lattuga, indivia, sognino, scarola o rucola. Sottolineando no carote.

A cui si aggiunge una proteina a scelta tra uova, tonno, salmone, pollo, legumi. E infine, aggiungiamo uno zucchero a scelta tra la frutta di stagione, “se vi va”, sottolinea.

Non dimentichiamo che la De Lellis ha spesso rimarcato l’importanza di rivolgersi ad uno specialista quando si desidera perdere peso, proprio come ha fatto lei, per elaborare un piano alimentare idoneo alle esigenze di ognuno.

Infine, la De Lellis pratica molto sport, esercizi di tonificazione per addominali, gambe, braccia e glutei. Inoltre, pratica cross fit, una disciplina completa e ad alta intensità.