La dieta di Elisabetta Canalis: ecco come fa ad essere così in forma a 43 anni

Elisabetta Canalis a 43 anni vanta un fisico strepitoso: ecco la dieta della showgirl per essere così bella e in forma.

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate in Italia, da quando faceva la velina sul bancone di Striscia la Notizia ne è passato di tempo. Eppure alla bella 43enne sembra non essere passato nemmeno un giorno.

Un fisico mozzafiato e perfettamente scolpito grazie anche all’attività fisica costante che la modella pratica. Ma anche la dieta gioca la sua parte. Infatti, la Canalis ammette di mangiare bene ma ogni tanto di lasciarsi andare a qualche piccolo sgarro.

Scopriamo allora come si allena Elisabetta Canalis e cosa mangia per essere così tonica, bella e in forma anche superati i 40 anni. Non c’è che da prendere esempio.

LEGGI ANCHE –> La dieta di Maria De Filippi: ecco come si tiene in forma e cosa mangia

Ecco la dieta di Elisabetta Canalis e come si allena

Che Elisabetta Canalis sia un’icona di bellezza è sotto gli occhi di tutti. Nonostante siano passati ormai 20 anni da quando faceva gli stacchetti a Striscia la Notizia, la bella showgirl è ancora in splendida forma tanto da far invidia a moltissime ventenni. Anzi, a 43 anni ne dimostra almeno 20 in meno.

Sicuramente la genetica l’aiuta, ma anche le sue sane abitudini contribuiscono a renderla così tonica e in forma. In primis lo sport. La Canalis è una persona molto attiva. Ormai vive dall’altra parte dell’oceano, a Los Angeles, essendo sposata con Brian Perry, un noto ortopedico statunitense, ma qui pratica tantissima attività fisica.

La mattina, quando il marito è al lavoro e la figlia Skyler a scuola, Elisabetta, compatibilmente agli impegni di lavoro, si dedica allo sport. E lo fa con piacere. Per lei allenarsi non rappresenta una costrizione, come ha rivelato alla Gazzetta dello Sport. Un altro segreto che ha svelato è quello di allenarsi poco, anche una mezz’ora, quaranta minuti al giorno, massimo un’ora, ma di farlo costantemente tutti i giorni.

Inoltre, non trascura il riscaldamento all’inizio di ogni sessione di allenamento e lo stretching finale. Questo per mettere il fisico nella condizione di lavorare meglio. Il suo allenamento prevede esercizi a corpo libero e utilizza anche piccoli attrezzi come elastici, fitball e kettebell.

Tra le discipline preferite da Eli c’è anche il pilates con i macchinari specifici e senza, come spiegato in questo articolo, ma anche yoga e corsa. Inoltre, fa circuiti sempre diversi per non annoiarsi.

Inoltre, a Los Angeles può fare lunghe passeggiate in riva al mare e praticare anche surf. Un curiosità, quando la Canalis è in Italia, a Milano, adora praticare kick boxing e lo fa insieme al 4 volte campione del mondo, il coach Angelo Valente.

Arriviamo ora alla dieta di Elisabetta Canalis. Ma cosa mangia la bellissima showgirl che abbiamo visto di recente anche nel programma Le Iene ad affiancare Nicola Savino alla conduzione?

Secondo quanto riportato dal settimanale Grazia, in un’intervista di qualche anno fa, la Canalis segue un’alimentazione costituita prevalentemente da proteine e carboidrati. Non ama le verdure perciò per consumarle si prepara dei centrifugati. Inoltre, a volte unisce anche succhi di verdure e agrumi, in quanto molto salutari e benefici.

La Canalis sempre a Grazia ha rivelato di non essere un’amante delle diete ma di preferire lo sport per tenersi in forma così da non dover rinunciare a qualche peccato di gola come i dolci o il cioccolato.

E poi alla base della sua alimentazione c’è anche il riso thai o basmati condito con olio extra vergine di oliva oppure cucinato con pollo o gamberetti.

Inoltre, usa l’olio di cocco e consuma anche molta carne rossa, ma quella priva di ormoni e organica. Insomma, sceglie prodotti di qualità e che non provocano danni all’organismo. Come spuntino a metà pomeriggio mangia una mela e magari anche un toast con il prosciutto crudo se è più affamata.

LEGGI ANCHE –>La dieta di Giulia Salemi: scopriamo cosa mangia e quale sport pratica

Infine, anche la Canalis ogni tanto sgarra e qualche volta si concede un bicchiere di vino, o un dolce. Anche ad un piatto di pasta in più non dice certo di no. Insomma Elisabetta Canalis è una di noi.