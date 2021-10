Carolyn Smith, dalla malattia al marito: 5 curiosità che sicuramente non sai

Carolyn Smith è uno dei giudici più amati di Ballando con le stelle, ma sei sicura di sapere tutto su di lei? Ecco 5 cose che non sai.

Carolyn Smith è senza dubbio uno dei giudici più amati di Ballando con le stelle, che nel giro di pochissimo tempo è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di italiani. Pubblico che non vede l’ora di seguire ad ascoltare i suoi giudizi nei confronti di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo che scelgono di mettersi alla prova nel dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Per questo motivo, vista la sua assidua presenza nello show, i telespettatori sono convinti di conoscere tutto sul suo conto, ma sarà realmente così? Per questo motivo abbiamo selezionato ben 5 curiosità su Carolyn Smith di cui probabilmente non sei a conoscenza sul suo conto.

5 cose che probabilmente non conosci su Carolyn Smith di Ballando con le stelle

Iniziamo purtroppo con un tasto molto doloroso per la vita del giudice di Ballando con le stelle, la sua malattia. Era il 2015 quando Carolyn Smith confidò al grande pubblico di aver contratto il cancro. Da quel momento l’artista ha iniziato una vera e propria guerra che è riuscita a vincere.

Il cancro però non si è arreso ed è tornato prepotente nel 2019, ma anche questa volta il giudice di Milly Carlucci ha avuto la meglio, dimostrando di essere una donna forte e pronta a condividere la sua esperienza nella speranza di poter essere utile al grande pubblico che la segue e si ritrova a vivere le stesse problematiche.

Alleggeriamo i toni e passiamo ad una curiosità sul suo conto molto più leggere e spensierata. Sapevate, infatti, che Carolyn è un amante dei cani? Ne ha ben due, di cui è innamoratissima, e si chiamano Scotty e Butterfly.

Carolyn non porta mai rancore, affermando che la vita è troppo breve per concentrarsi su questi sentimenti, c’è però qualcuno, in maniera inevitabile, che non le sta proprio simpatico. No, non è nessun personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, ma riguarda le sue due nipoti. In quanto hanno smesso di parlarsi dopo la scomparsa della loro madre, sorella della Smith.

Altra cosa che probabilmente non conosci, è la sua passione per i tatuaggio. La ballerina ne ha ben 9, tra cui una rosa tatuata sui glutei. L’ultima curiosità sul suo conto, invece, riguarda la sua vita sentimentale e privata.

Caroylin Smith è sposata con Ernestino Michielotto, il suo secondo marito. Anche lui, come lei, ha svolto la professione di ballerino. Uniti, quindi, anche sotto questo aspetto nella loro vita.