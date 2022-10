La carne sarà ancora buona? Con il trucco del dito non puoi sbagliare

Se abbiamo dubbi sulla freschezza della carne da cucinare, nessun problema: ci basta un dito per capire se non rischiamo nulla

Quando abbiamo in programma un piatto a base di carne, la ricetta è solo una parte della soluzione. Perché prima di tutto ci serve capire lo stato dell’ingrediente principale. Succede che l’abbiamo comprata da qualche giorno e poi l’abbiamo dimenticata in frigorifero.

Oppure succede che l’abbiamo presa al supermercato o non dal nostro macellaio di fiducia.

La carne italiana, perché sempre meglio comprare la nostra, è tutta controllata e certificata. Poi però ci sono i vari passaggi e quindi nessuno di noi può sapere con certezza se è ancora buona. O forse sì, perché resistono alcuni trucchetti pratici per capirlo e stare tranquilli.

Quello che vi sveliamo oggi è clamoroso anche perché semplicissimo, lo possiamo davvero fare tutti ed è una garanzia di freschezza. Uno degli indicatori più importante sulla freschezza e la bontà della carne è la sua consistenza che deve essere compatta e non molliccia. Come facciamo per verificarla senza gli strumenti dei grandi chef?

Basta un dito, anche se sembra incredibile. Prendiamo la carne, appoggiamola sul piano di lavoro e poi con l’indice o il medio premiamo leggermente nel centro. Vediamo che si formerà una fossetta ed è normale. Ma se la carne si ricompatta subito tornando alla sua forma originale, significa che è ancora buona perché la vera carne fresca deve anche essere compatta.

La carne sarà ancora buona? Il trucco del dito per la cottura

Ora che via abbiamo spiegato un trucco facilissimo per capire se la carne è ancora buona usando solo un dito, è il momento di svelarne un altro. In questo caso non ci serve un dito, ma due. E ci servirà per verificare il gradi di cottura senza dover tirare fuori il termometro da cucina.

Già, perché il modo migliore per capire la cottura della carne è toccarla con mano e basterà unire due dita per farlo. Prendiamo la nostra mano debole, cioè la sinistra se siamo destri oppure la destra se siamo mancini e ruotiamola con il palmo girato verso di noi.

Dobbiamo toccare il muscolo che spunta proprio sotto il pollice con l’altra mano e quella sarà la consistenza della carne cruda. Se invece la vogliamo al sangue, uniamo il pollice e l’indice, della mano debole senza premere. Avremo la consistenza della carne al sangue, toccando con l’altra mano il solito muscolo.

E ancora, se ci piace la carne a media cottura, uniamo il pollice e il medio, poi tocchiamo il muscolo sotto il pollice con l’altra mano e avremo la consistenza che ci serve. Infine per la carne ben cotta, uniamo il pollice con l’anulare e facciamo lo stesso test. Poi verifichiamo tutto con la carne e avremo la corrispondenza.