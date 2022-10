Si è parlato a lungo in questi giorni dei soldi per il mantenimento richiesti da Ilary Blasi a Totti (ben 20.000 euro, secondo vari rumors). Ecco la rivelazione dell’avvocato della showgirl che nessuno si sarebbe mai aspettato.

20.000 euro per il suo mantenimento? Queste erano le voci che circolavano ormai da giorni su Ilary Blasi, che presto fronteggerà in tribunale il suo (quasi) ex marito Francesco Totti. Moltissimi si sono scagliati contro la conduttrice dell’Isola dei Famosi, accusata di comportarsi da “parassita”.

Infatti, secondo quando messo in giro da alcune voci, Ilary avrebbe chiesto, oltre ai 20.00 euro al mese per sé, alche 17.500 per i figli. Per un totale di ben 37.500 euro al mese. Una cifra spropositata che Totti avrebbe rifiutato in modo deciso. Di insulti ne sono volati così tanti da parte del popolo del web che l’avvocato di Ilary ha voluto prendere la parola in sua difesa.

Ilary Blasi, 20.000 euro di alimenti? La parola al suo avvocato

Secondo l’avvocato di Ilary (che si è mostrata così ai fan in un video), la showgirl non avrebbe mai chiesto 20.00 euro di alimenti per se stessa. Si tratterebbe, secondo l’avvocato, solo di “strategie” utili a gettar fango sulla sua assistita.

“Sono state diffuse una serie di notizie false”, ha asserito l’avvocato di Ilary. “In particolare la signora Ilary Blasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé. Né di 20.000 euro, né di 10.000 euro, né di 1 euro”. Secondo l’avvocato: “questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia extraprocessuale per tentare di far passare la signora Blasi per quello che non è”.

Insomma, Ilary (di cui si è detto tanto sulle presunte relazioni amorose) non sarebbe altro che una vittima dell’entourage di Francesco Totti. Non per niente, l’avvocato scelto dall’ex calciatore è noto per “seminare veleno” contro i suoi avversari. Di certo, però, Ilary non è disposta ad accettare le critiche delle malelingue, come ha ben dimostrato denunciando il migliore amico di Totti Alex Nuccetelli.

L’uomo, infatti, si era lasciato andare auna serie infinita di dichiarazioni considerata false dalla Blasi, che a un certo non ce l’ha fatta più e ha sporto denuncia contro di lui. Un provvedimento estremo che pare aver fatto andare su tutte le furie Nuccetelli. Insomma, più va avanti il tempo, più le cose sembrano complicarsi, nella tormentata storia tra Ilary e Totti. Staremo a vedere chi l’avrà vinta, alla fine.