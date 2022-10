Fantasia d’ottobre: cosa indossare di creativo e colorato in questo momento

La fantasia non deve mai mancare e questo vale con il proprio partner, nella moda e, più in generale, nella vita. Oggi guardiamo quali sono stati gli abiti proposti dagli stilisti ad averci maggiormente colpite così da prendere spunto per la nostra quotidianità.

Quando si sa cosa mettersi si è già a metà dell’opera ma poi bisogna avere blazer, jeans e vestiti fantasia che ci valorizzino davvero. Tra le proposte dell’autunno – inverno si va dai toni del verde a quelli del rosa fragola passando dai sempre presenti nude e nero fino ad arrivare alle stampe astratte che virano al giallo freddo. Con la nostra solita attenzione, scopriamo cosa proprio non dovremmo farci sfuggire per rinnovare il nostro stile.

Ecco, quindi, la selezione per lo shopping autunnale che dovrà essere anche fantasioso ed estroso.

Ci sono valide motivazioni per indossare capi fantasia senza esagerare

Per creare un outfit di tendenza abbiamo visto che scegliere il pullover maxi e la gonna midi chic (soprattutto in paillettes) è un’ottima idea ma optare per un total look fantasia è un’alternativa altrettanto valida. Una volta definito che è quello di cui abbiamo bisogno per ringiovanire il nostro guardaroba, si potrebbe iniziare con una giacca leggera e particolare come quella proposta da Xetra a 59,50 euro (già scontata del 50%) in vendita su Zalando. Le greche floreali rosa su base bordeaux ricordano ventagli aperti ed il taglio del capo è molto orientale.

Oltre ad essere perfetta sia con il pantalone coordinato a palazzo che con un normalissimo paio di jeans, si potrà creare il binomio di eleganza e scarpa sportiva (una sneakers bianca di Alexander McQueen andrà alla grande) ed il gioco sarà presto fatto.

Pinko punta su abiti sia midi che corti con il comune denominatore che vede colore acceso e fantasie in alternanza. Il modello incrociato a maniche lunghe e gonna svolazzante è giallo e nero a stampa ornamentale. Con stivali sopra il ginocchio e mini borsa a tracolla l’outfit sarà a dir poco pazzesco. Il prezzo è di 325 euro.

La mattina per andare in università o per recarsi in palestra c’è invece la felpa oversize – ma comunque corta sui fianchi – con cappuccio di H&M (12,99 euro). Delicata nei toni del beige, ha linee nere sinuose che si rincorrono anche sulle maniche morbide.

Riguardo ai pantaloni bisognerebbe lanciarsi con quelli a stampa geometrica di Zara nei toni del verde. Larghi sulla gamba, hanno coulisse per la chiusura in vita (alta) e tasche laterali. Sì all’accostamento con maglia bianca semplice. Il prezzo è di 39,95 euro.

Ci sono molte idee ma troppe proposte di basso livello e va fatta attenzione. Meglio selezionare la qualità piuttosto che la quantità quando il periodo adolescenziale è un ricordo.

Silvia Zanchi