Ilary Blasi, adesso è finita: il presunto amante ammette come stanno le cose

Ilary Blasi è di nuovo nell’occhio del ciclone e questa volta a rompere il silenzio è colui che è stato tracciato come il suo presunto amante.

Il gossip riguardante Ilary Blasi non smette di circolare. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è ancora una volta al centro del gossip. In particolar modo da quando Francesco Totti si è raccontato in un’intervista a fiume in cui l’accusava di averla tradita per prima con una persona davvero molto diversa da lui.

In rete si è fatto subito il nome di Cristiano Iovino, noto per aver avuto alcuni flirt con influencer piuttosto conosciute nel mondo dello spettacolo. In molti, da quel momento, lo hanno accusato di avere una relazione con la Blasi ma i due hanno sempre preferito non replicare fin quando lui non ha lanciato un comunicato stampa pronto a chiarire ogni possibile dubbio.

Cristiano Iovino, il presunto amante di Ilary Blasi, ha provato a fare chiarezza in merito a questa complicata vicenda.

Cristiano Iovino rompe il silenzio e svela la verità su Ilary Blasi

Cristiano Iovino attraverso l’agenzia che lo segue ha deciso di rompere il silenzio in merito al suo presunto coinvolgimento nella separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che sono pronti a passare per vie legali contro un noto personaggio tv, chiarendo la sua posizione in tutta questa faccenda che ha avuto ed ha una risonanza mediatica non indifferente.

“In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori

dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita“ rivela il comunicato stampa, che prende subito le distanze dal gossip esploso durante il corso di questi giorni.

“Con e mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende dalle quali è del tutto estraneo” prosegue, sottolineando come non abbia nulla a che fare in questa storia, ma per quale motivo i due si conoscono? La risposta è subito servita in quanto tra i due non ci sarebbe alcun rapporto se non una semplice conoscenza avvenuta per amici in comune.

“Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota“.