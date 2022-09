“Devo dire basta, mi è stato diagnosticato”: il dramma dell’ex di Uomini e Donne dopo le nozze

Dopo le nozze da sogno di qualche mese fa, l’ex volto di Uomini e Donne racconta sui social il dramma che sta vivendo: i risultati delle analisi parlano chiaro.

Da Uomini e Donne passano ogni anno tantissimi volti a cui il pubblico italiano si affeziona enormemente. Alcuni di loro, nelle varie edizioni, sono diventati dei veri e propri beniamini del web, seguitissimi attraverso le pagine social ufficiali in cui raccontano le loro evoluzioni nell’amore o la loro quotidianità. Di certo più di altri, si è distinta una coppia che è entrata nella storia del programma e che tutt’ora fa parlare.

Beatrice Valli e Marco Fantini sono tra gli influencer più cliccati in Italia: conosciutisi durante la stagione 2013-2014 del dating show, i due hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore lo scorso 29 maggio, naturalmente condividendo una cronaca dettagliata del grande giorno. L’ex corteggiatrice è apparsa più bella e radiosa che mai, nel suo abito da sposa bianco da principessa disegnato da Versace, mentre nella cornice di Capri faceva emozionare la schiera dei fan.

Negli ultimi giorni, però, l’assenza di Beatrice dai social ha iniziato a farsi sentire. L’amatissima influencer ha dovuto mettere in pausa la sua vita mondana a causa di problemi di salute non da poco, che l’hanno costretta addirittura ad un ricovero. Attraverso un post condiviso sul suo profilo, la moglie di Fantini ha poi spiegato nel dettaglio la sua sofferenza.

“Deficit vestibolare”, Beatrice Valli svela ai fan il suo problema e si prende una pausa

Per Beatrice Valli quest’ultimo periodo non è stato dei migliori. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha iniziato a soffrire di forti vertigini, con conseguente nausea e spossatezza, ma non era ancora chiaro quale fosse la causa di tali sintomi. A seguito del ricovero e delle analisi, la moglie di Fantini ha deciso di rivelare ai fan la diagnosi che ha ottenuto nelle ultime ore, attraverso un lungo post.

Beatrice, che già tempo fa ricevette un commovente messaggio di supporto, ha così spiegato: “Il deficit vestibolare acuto; questo è quello che mi è stato riscontrato questa settimana“. L’influencer ha poi aggiunto che in questi giorni sta facendo del suo meglio per riprendere le forze, ma non sa ancora quanto tempo ci impiegherà. “Purtroppo a volte non siamo noi a comandare il nostro corpo ma arriva il giorno in cui forse devi dire basta e capire davvero ciò che ti rende felice e serena“, ha chiosato ancora, augurandosi ti tornare al più presto dal suo pubblico.

In effetti, anche nelle sue stories compaiono soltanto le sue parole per iscritto, ancora una volta un ringraziamento di cuore per i fan che le hanno dimostrato grande vicinanza. Perlomeno adesso si ha una risposta su ciò che affliggeva da tempo la beniamina degli italiani. Il deficit vestibolare è una particolare patologia che causa sintomi come appunto nausea e vertigini, per un malfunzionamento dell’apparato vestibolare periferico.