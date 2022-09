Vuoi ottenere delle sopracciglia piene e voluminose? Aggiungi il sapone!

Chi di noi non hai mai pensato di aggiungere un po’ di voluminosità e pienezza alle sopracciglia? Ora si può, grazie al sapone.

Nel corso degli anni e dei vari decenni le sopracciglia ne hanno viste veramente di tutti i colori: dalle linee sottili a matita tipiche dei primi anni 2000, alle sopracciglia scolpite degli anni 2010, fino ad arrivare a quelle piene di oggi.

Può sembrare impossibile ottenere delle sopracciglia piene e voluminose dall’aspetto naturale, ma fortunatamente siamo qui per svelarti una tecnica in grado di farlo. E ti servirà solamente un prodotto. Ma scopriamo insieme in cosa consiste e soprattutto come raggiungere il risultato sperato.

Come ottenere delle sopracciglia voluminose utilizzando il sapone

Nell’ultimo periodo sta circolando online un trend che potrebbe veramente fare la differenza nella definizione delle sopracciglia. Si tratta di una tecnica che ha l’obiettivo di ottenere sopracciglia dall’aspetto più pieno ma che non richiede alcun gel. Un metodo dunque, che riesce a donare un aspetto spazzolato e sfumato.

In poche parole, si applica del sapone sulle sopracciglia. Anche se può sembrare sciocca la cosa, il sapone fa miracoli per dare forma e volume alle sopracciglia. Il sapone infatti, riveste i peli, che a loro volta conferiscono un aspetto più pieno. Il sapone contiene anche glicerina, che aggiunge lucentezza e blocca i peli. Al momento non sono state riscontrate irritazioni o problemi co questa tecnica, ma prima di provarla si consiglia di testarla su una piccola zona per assicurarsi di non essere allergici al sapone che si sta usando, soprattutto se si ha la pelle sensibile. Se si suda molto o ci si bagna, ovviamente bisogna procedere con estrema cautela: non si vuole che il sapone finisca negli occhi. Detto ciò, vediamo come procedere: