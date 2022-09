Ilary Blasi e Francesco Totti, arriva la bomba del famoso avvocato. Non c’è più dubbio, i due si stanno preparando, sarà la fine per lui

Ilary Blasi e Francesco Totti sono i protagonisti assoluti del mondo del gossip da quando hanno annunciato che il loro matrimonio è arrivato al capolinea e che non esiste più alcuna possibilità di poterlo recuperare. I due a breve si incontreranno nelle sedi opportune per poterne con i rispettivi avvocati e sembrano essere in due direzioni completamente opposte.

Soltanto su una cosa sembrerebbero andare d’accordo: Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi in questi giorni si è particolarmente dedicato alla coppia rivelando numerosi retroscena in quanto sostiene che i tradimenti nel loro rapporto ci sono sempre stati. I diretti interessati non avrebbero gradito il tutto e se in un primo momento ci si è soltanto limitati, probabilmente dovuto alle tante segnalazioni fatte dai loro fan, a far chiudere il profilo social di Corona, ora si potrebbe passare per vie legali e a dirlo è proprio il suo avvocato.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a denunciare Fabrizio Corona. O almeno questo è quello che ritiene accadrà a breve il suo avvocato.

“Lo quereleranno”: l’avvocato di Corona sgancia la bomba su Ilary e Totti

Ivano Chiesa durante il corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage ha parlato della possibilità che Ilary e Totti, tra l’altro lui è stato stroncato da Selvaggia Lucarelli, possano passare per vie legali dopo le dichiarazioni del suo assistito.

“Lo quereleranno di sicuro“ ha dichiarato durante il corso dell’intervista. “Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo” ha continuato, trovando però una vera e propria censura la scelta di Instagram di chiudere il profilo di Corona. “Accade perché è Fabrizio?” ha chiesto in maniera retorica, senza escludere questa possibilità. “Non lo so, ma il sospetto mi viene. Far tacere i dissidenti è una roba da Putin“ ha poi concluso, facendo un forte paragone su questa situazione.

Almeno per il momento però i diretti interessati hanno preferito non replicare di fronte a quello che sta accedendo in queste ore sul loro conto, ma non si esclude che scelgano di farlo in futuro attraverso le sedi opportune.