“Fortuna che doveva proteggere i figli”: Totti umiliato dopo le frasi choc su Ilary

Francesco Totti dopo le dichiarazioni a fiume contro Ilary Blasi è stata aspramente criticato da Selvaggia Lucarelli che non ha risparmiato colpi.

Francesco Totti nelle scorse ore ha rilasciato vere e proprie dichiarazioni choc contro la sua quasi ex moglie Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma non si è di certo risparmiato, accusando la conduttrice dell’Isola dei Famosi di essere stata lei la prima ad averlo tradito e che soltanto in un secondo momento lui avrebbe iniziato una storia con Noemi Bocchi, la sua attuale compagna, ma non solo.

Francesco ha parlato anche di rolex portati via dalla cassaforte e di accordi mai raggiunti per la casa in cui attualmente vivono i loro figli, insomma non si è di certo risparmiato.

Totti ha sempre ribadito però che la sua priorità è stata ed è quella di proteggere i suoi figli e il tutto è apparso un po’ strano agli occhi degli utenti della rete che non hanno apprezzato la sua voglia di spifferare ogni cosa ai quattro venti. Tant’è che perfino Selvaggia Lucarelli ha stroncato Francesco Totti nonostante in un primo momento lei si fosse schierata contro la Blasi.

La giornalista non si è di certo risparmiata, facendo notare che in questo modo l’ex Capitano della Roma tutto ha fatto tranne che tutelare i suoi tre figli.

Selvaggia Lucarelli punge Francesco Totti: “Era meglio quando parlava Nuccetelli!”

Selvaggia Lucarelli in un primo momento aveva criticato Ilary Blasi, che ha reagito con classe alle dichiarazioni di Francesco Totti, per aver smentito il gossip sulla crisi, ne ha preso le difese affermando che lui tutto ha fatto con l’ultima intervista rilasciata tranne che tutelare i suoi figli come ha sempre affermato durante il corso di questo periodo.

“L’intervista di Totti è un misto di rancore, indiscrezione, auto gossip, mancanza di rispetto per Ilary, sua moglie per 20 anni, e una strategia pessima, che qualsiasi amico o consulente di buon senso gli avrebbe dovuto sconsigliare” ha dichiarato la giornalista attraverso i suoi account social.

“Fortuna che si dovevano proteggere i figli“ ha poi esclamato trovando un certo riscontro da parte degli utenti della rete. “Che dire, era perfino meglio quando parlava Alex Nuccetelli“ ha poi concluso facendo riferimento a quando era il migliore amico dell’ex Capitano della Roma a parlare pubblicamente al suo posto.