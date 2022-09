Antipasto pronto in 5 minuti: metti la mozzarella nel microonde, non crederai ai tuoi occhi

Un antipasto antipasto pronto in soli cinque minuti e che richiede sol un ingrediente la mozzarella e il microonde

Cosa sono 5 minuti in cucina? In genere bastano appena per tirare fuori gli ingredienti e decidere come li possiamo preparare. Ma se hai le idee chiare e i giusti strumenti, bastano per preparare un antipasto delizioso e saporito, perfetto per accontentare anche i palati più raffinati.

Di cosa abbiamo bisogno? Ottima mozzarella, un microonde che funziona bene, un pizzico di fantasia e il gioco è fatto. Sembra impossibile ma è assolutamente vero, perché essere sempre di corsa stimola la fantasia e le soluzioni ingegnose.

Ormai hai capito di cosa stiamo parlando: è il mitico rotolo di mozzarella, da farcire come meglio ci piace e con quello che abbiamo sotto mano, senza stare ad impazzire. Anche perché con una base delicata come questa, ci sta bene tutto.

Come si prepara quindi questa magia? Il primo passo è acquistare una mozzarella di prima qualità, meglio fiordilatte. Se è di quelle confezionate, ci serve che sia asciutta e quindi sgoccioliamola bene prima di passarla al microonde. Se è di quelle sciolte, sarà sufficiente aprirla senza nemmeno stare a tagliarla.

A questo punto prendiamo le nostre mozzarella, appoggiamole in una ciotola adatta al microonde e infiliamo tutto nell’elettrodomestico: 60 secondi a 800 w oppure 90 secondi a 700 w, dipende dalla potenza che ha. Se poi vediamo che le mozzarelle non sono perfettamente sciolte, altri 20 o 30 secondi sono sufficienti.

Antipasto pronto in 5 minuti: stendiamo e facciamo riposare



Questo è il primo passo. Ora ci serve una seconda operazione velocissima per la base dei nostri rotolini saporiti. Appoggiamo le mozzarelle sciolte su un doglio di carta forno, ancora calde, e sopra appoggiamo un altro foglio di carta forno.

Quindi con un mattarello stendiamo tutto fino ad ottenere una sfoglia rettangolare e sottile, ma non invisibile perché altrimenti dopo averla farcita si romperà e il nostro lavoro sarà servito a nulla. Questo è un lavoro da fare immediatamente, appena tiriamo fuori la mozzarella dal microonde. Altrimenti solidifica e ciao magia.

A questo punto la base è pronta e tocca a noi scegliere come farcirla. Il principio è lo stesso della pasta sfoglia o della pasta pizza: con la mozzarella va bene tutto, dai salumi alle verdure, al pesce fresco (anche crudo). Qualche abbinamento? Prosciutto cotto e spinaci, con l’aggiunta di pomodorini secchi sott’olio. Oppure speck e pomodorini freschi, con un velo di paté di olive. Ma lì sta solo alla nostra fantasia.

Quando il rotolo è farcito, avvolgiamolo su se stesso usando la carta forno fino a formare un cilindro. Poi via in frigo, almeno 1 ora. Lo tiriamo fuori, lo affettiamo in pezzi larghi circa 3 centimetri e l’antipasto da favola pronto in 5 minuti è lì che ci aspetta.